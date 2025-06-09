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Водолазская Анна
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|«Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» 1
Водолазская Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 5 1
|АйТи 1385 1
|Softline - Софтлайн 2999 1
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