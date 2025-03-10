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Цифровизация Бизнес-приложения
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«Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы»

Российский вендор «Форсайт» представил новый продукт «Форсайт. Умные таблицы». Это кроссплатформенное настольное приложение, предназначенное для создания отчётов со сложным форматированием и использованием BI-инструментов.

Основная цель создания нового приложения – импортозамещение Microsoft Excel и аналогичных западных систем с надстройками Microsoft Excel: Oracle Hyperion (SmartView), IBM Planning Analytics, SAP BPC. При этом продукт «Форсайт. Умные таблицы» обеспечивает плавный и комфортный процесс импортозамещения за счет максимальной совместимости с другими офисными пакетами. Табличные формы и отчеты, созданные в альтернативных табличных редакторах, откроются и сохранятся в новом приложении. В свою очередь, отчеты, сформированные в «Форсайт. Умные таблицы», откроются в любом приложении, которое поддерживает форматы XLSX, ODS.

Благодаря поддержке кроссплатформенности «Форсайт. Умные таблицы» будут успешно работать на всех популярных ОС и обеспечивать интеграцию с различными табличными редакторами российских офисных приложений и Excel.

Отличительная особенность нового приложения – интеграция и работа с хранилищем многомерных данных «Форсайт. Аналитическая платформа». Благодаря этому продукт «Форсайт. Умные таблицы» объединяет простоту использования привычных офисных приложений и широкие возможности инструментария «Форсайт. Аналитическая платформа». Пользователи смогут обогатить аналитические отчеты инфографикой и визуальными элементами, доступными в рамках «Форсайт. Аналитическая платформа». Также новый продукт обеспечит высокую производительность при работе с большими объемами данных и безопасность гибкой ролевой модели, реализованную в рамках флагманской платформы «Форсайт». При этом для работы с новым инструментарием не требуется отдельно приобретать продукт «Форсайт. Аналитическая платформа».

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В числе преимуществ нового продукта – возможность параллельного использования в онлайн-режиме, с подключением инструментов «Форсайт. Аналитическая платформа», и в офлайн-режиме, с полной синхронизацией работы пользователей.

«Мы развиваем экосистему программных продуктов «Форсайт» в соответствии с актуальными потребностями наших заказчиков и партнеров. Наша задача – ускорить импортозамещение табличных редакторов и BI-систем для корпоративного сектора, а также сделать процесс создания аналитических отчетов при помощи российских инструментов максимально удобным и комфортным для пользователей», – сказала Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт».

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