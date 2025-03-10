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SAP BPC SAP Business Planning and Consolidation


10.03.2025 «Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы» 1
30.11.2023 Портфель ИТ-компании «Инфосистемы джет» пополнился российской платформой Optimacros 1
19.06.2023 «Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт» 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
15.12.2022 «Дочка» РЖД, закупающая вагоны и локомотивы, переезжает с SAP на «1С» 1
22.04.2022 Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1 1
03.03.2022 SAP остановила в России продажи и «поставила на паузу» переговоры 1
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC 3
16.03.2020 ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP 3
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 4
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 1
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP 2
29.06.2018 «Аэрофлот» покупает SAP на 800 миллионов 1
20.12.2017 Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA 4
22.11.2017 «Сапран» автоматизирует годовое бюджетирование СПК на базе SAP BPC 11 1
26.10.2017 «Объединенная Вагонная Компания» переведет учет в SAP S/4HANA 1
23.10.2017 «Норникель» ускорил выпуск отчетности по МСФО после внедрения SAP Disclosure Management 3
23.12.2016 «Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме» 2
13.12.2016 «Банк Эсхата» внедрил систему бюджетного управления на базе SAP BPC 2
09.12.2016 Trend Micro: в 2017 г. размах и глубина кибератак возрастут 1
11.11.2016 Tele2 внедрил систему бюджетирования на базе SAP BPC 3
08.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему подготовки отчетности в компании «Борец» 4
04.08.2016 Сеть DIY гипермаркетов Castorama, SAP и Softline реализовали первый в России проект SAP BPC по модели MCaaS 2
17.06.2016 «Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP 3
26.02.2016 «Алмазы России» остались верны ПО SAP 1
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP 1
23.06.2015 Андрей Тихонравов - СГК за 3 месяца перевела аналитику и ERP-систему на SAP HANA 2
05.06.2015 Inventive Retail Group формирует стратегические и инвестиционные планы с помощью SAP BPC 2
02.06.2015 «Сибирская генерирующая компания» перевела системы SAP ERP и SAP BW на SAP HANA 1
30.04.2015 SAP S/4HANA на Форуме SAP: российские компании распробовали таблетку от кризиса 2
24.07.2014 Банк «БТА-Казань» передал IBS сопровождение ИС на платформе SAP 1
09.07.2014 Softline предлагает решения SAP по модели Managed Cloud as a Service 1
17.12.2013 «КиС» оптимизировала бизнес-планирование и бюджетирование с помощью преднастроенного решения на базе SAP 3
20.08.2013 SmartGuard помогает Crystal Clear Payments предотвращать попытки финансового мошенничества 1
30.04.2013 Алла Ленская - Системы бюджетирования в ритейле должны внедряться быстро  1
06.12.2012 Mail.Ru Group внедрила единую систему финансового управления 2
03.10.2012 Softline создаст маркетинговую ИС на базе решений SAP для кондитерской фабрики «Сладонеж» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 75

SAP BPC и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5293 38
SAP CIS - САП СНГ 854 22
8295 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 4
Microsoft Corporation 24701 3
Softline - Софтлайн 2866 3
Saprun - Сапран групп 51 3
Oracle Corporation 6721 3
HEC 25 2
Novardis - Новардис Консалтинг 61 2
Apple Inc 12170 2
Inventive Retail Group 76 2
OpenText 209 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
X Corp - Twitter 2851 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
Галактика - Корпорация 1471 2
Цифра ГК 2444 2
МегаФон 9008 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 23 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Deutsche Lufthansa Systems 24 1
Ростелеком 9784 1
RBC Group 7 1
Docsvision - ДоксВижн 1010 1
SAP Consulting 36 1
Accenture plc 682 1
Корус Консалтинг ГК 1229 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Adobe Systems 1556 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Trend Micro 604 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Связной ГК 1372 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2410 3
РЖД - Российские железные дороги 1917 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 2
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
SLV 13 1
Trellas 21 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Евросеть 1405 1
Solvers 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Castorama - Касторама 31 1
Эсхата Банк 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Борец Производственная Компания - Borets 32 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 203 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Газпром ПАО 1347 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
РЖД ТД - Торговый дом 7 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Алюминиевые продукты УК 2 1
Сладонеж 2 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
Газпром нефть 625 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Федеральное казначейство России 1787 3
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 6 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 2
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2914 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 28
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1861 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 8
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SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 3
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 2
SAP Data Services 6 2
SAP Intercompany 2 2
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SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 2
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IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 2
Software AG - ARIS Platform 177 2
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SAP ЦОД 15 1
IBM FileNet 123 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
SAP Activate (Agile) 2 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 4 1
SAP TRM - SAP Treasure and Risk Management 2 1
SAP Extended Procurement 1 1
SAP Tax Compliance 1 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Deutsche Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 1
Champ 16 1
Горяйнов Андрей 51 4
Юрьев Илья 47 3
Петунин Алексей 58 2
Тихонравов Андрей 15 2
Орехов Вячеслав 48 2
Смирнова Людмила 11 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Натрусов Артем 284 2
Борисов Роман 22 2
Путин Владимир 3202 2
Ноготков Максим 49 1
Чичваркин Евгений 162 1
Артемьев Тимур 34 1
Малис Александр 157 1
Мамут Александр 129 1
Зайцев Евгений 14 1
Шарак Андрей 63 1
Савельев Виталий 52 1
Леонтович Алексей 32 1
Ковешников Михаил 2 1
Сайкин Антон 1 1
Воробьев Валерий 9 1
Чибисов Дмитрий 13 1
Гульцев Дмитрий 3 1
Басырова Вероника 2 1
Юданов Алексей 1 1
Ройтенберг Марк 16 1
Коршунова Мария 8 1
Малис Олег 80 1
Тананакин Алексей 5 1
Урьяс Вадим 98 1
Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Гонтарев Павел 96 1
Малышев Сергей 83 1
Богачев Игорь 180 1
Семеновская Елена 41 1
Берда Тимур 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 5
Европа 21828 4
Европа Восточная 3100 4
Германия - Федеративная Республика 12718 4
Украина 7639 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1160 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2494 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2516 2
Россия - СФО - Новосибирск 4343 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3001 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 815 1
Казахстан - Республика 5580 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 946 1
Ирландия - Республика 1015 1
Бельгия - Королевство 1153 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Ближний Восток 2957 1
Италия - Итальянская Республика 4364 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Турция - Турецкая республика 2383 1
Испания - Королевство 3722 1
Нидерланды 3535 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Португалия - Португальская Республика 921 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 169 1
Африка Северная 234 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2937 1
Беларусь - Белоруссия 5737 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1128 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2268 1
Азия - Азиатский регион 5567 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 12
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1648 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2866 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 6
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3182 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 5
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 653 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 734 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2442 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4703 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10026 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 2
Английский язык 6678 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 2
Энергетика - Energy - Energetically 5145 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5923 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1908 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3234 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1383 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 246 1
Экономический эффект 1080 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
Forbes - Форбс 838 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
The Economist 45 1
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IDC - International Data Corporation 4912 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 3
SAP Quality Awards 6 2
SAP World Tour 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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