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SAP BPC SAP Business Planning and Consolidation
SAP BPC и организации, системы, технологии, персоны:
|Горяйнов Андрей 51 4
|Юрьев Илья 47 3
|Петунин Алексей 58 2
|Тихонравов Андрей 15 2
|Орехов Вячеслав 48 2
|Смирнова Людмила 11 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Натрусов Артем 284 2
|Борисов Роман 22 2
|Путин Владимир 3202 2
|Ноготков Максим 49 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Малис Александр 157 1
|Мамут Александр 129 1
|Зайцев Евгений 14 1
|Шарак Андрей 63 1
|Савельев Виталий 52 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Ковешников Михаил 2 1
|Сайкин Антон 1 1
|Воробьев Валерий 9 1
|Чибисов Дмитрий 13 1
|Гульцев Дмитрий 3 1
|Басырова Вероника 2 1
|Юданов Алексей 1 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Коршунова Мария 8 1
|Малис Олег 80 1
|Тананакин Алексей 5 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
|Дублин Александр 1 1
|Пророков Александр 1 1
|Величко Александр 1 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Малышев Сергей 83 1
|Богачев Игорь 180 1
|Семеновская Елена 41 1
|Берда Тимур 7 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
|Forbes - Форбс 838 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|The Economist 45 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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