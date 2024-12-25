Борисов Роман
Борисов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Мильштейн Дмитрий 13 2
|Подлазов Михаил 3 2
|Пивень Сергей 7 2
|Пташинский Василий 2 2
|Урьяс Вадим 98 1
|Богачев Игорь 180 1
|Федоров Алексей 116 1
|Мартыненко Александр 20 1
|Фирсов Максим 6 1
|Каратаев Сергей 2 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Мучник Феликс 68 1
|Смирнова Людмила 11 1
|Сотников Илья 6 1
|Подольский Виталий 15 1
|Ковалев Андрей 28 1
|Переверзев Николай 8 1
|Никитин Денис 5 1
|Рыжков Дмитрий 7 1
|Сухарев Игорь 6 1
|Гареев Руслан 7 1
|Орлова Наталия 2 1
|Нечипоренко Евгений 1 1
|Колпаков Максим 2 1
|Капустин Александр 3 1
|Кривошапко Алексей 1 1
|Береговых Лариса 3 1
|Миронова Анна 3 1
|Кораблев Денис 18 1
|Хвостик Павел 2 1
|Горбатова Лариса 2 1
|Чадин Сергей 4 1
|Сосунов Дмитрий 4 1
|Чечин Андрей 3 1
|Головачев Павел 1 1
|Макеев Николай 3 1
|Покалюхин Дмитрий 1 1
|Гудкова Екатерина 1 1
|Юрченко Надежда 1 1
|Максимова Татьяна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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