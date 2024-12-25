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Борисов Роман



25.12.2024 «Московский колледж бизнес-технологий» сделал выбор в пользу «Группы Астра» 1
24.12.2024 Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ имени Б.Н. Ельцина переходит на отечественное ПО 1
16.12.2024 Кубанский государственный технологический университет делает шаг к импортонезависимости с «Группой Астра» 1
26.11.2024 «Группа Астра» поддерживает цифровизацию НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова 1
27.09.2024 «Группа Астра» и Минобрнауки Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
14.02.2024 Тысяча рабочих мест МАИ мигрировала на ПО экосистемы «Группы Астра» 1
02.02.2024 В МИТУ-МАСИ открылась лаборатория «Группы Астра» 1
15.01.2024 Российские школы и вузы получили доступ к DION 1
23.11.2023 «Группа Астра» запустила портал EasyAstra.ru для общеобразовательных школ 1
01.06.2023 ГК «Астра» собрала репозитории ПО для вузов и школ 1
03.02.2023 В России появился новый отечественный Linux. Говорят, его сделал учитель информатики 1
18.04.2022 Оставшийся без Windows МГТУ Баумана совершил грандиозный переход на российский Linux 1
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition 1
05.06.2015 Inventive Retail Group формирует стратегические и инвестиционные планы с помощью SAP BPC 1
30.04.2015 SAP S/4HANA на Форуме SAP: российские компании распробовали таблетку от кризиса 2
21.08.2014 24 сентября в Москве начнет работу конференция «Корпоративное бюджетирование» 1
30.07.2014 В Москве состоится Четвертый форум финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 1
23.05.2014 В начале июня в Москве пройдет конференция по корпоративному контроллингу 1
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 2
19.03.2013 Третья конференция «МСФО: практика применения» состоится в Москве 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Борисов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 6
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 6
Inventive Retail Group 76 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
SAP SE 5277 2
8213 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Ростелеком 9701 1
МегаФон 8805 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
АФК Система ПАО 1797 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Navigine 18 1
Softkey - Софткей 210 1
SAP Consulting 36 1
Microsoft Corporation 24625 1
Крок - Croc 1777 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Canonical 202 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Евросеть 1404 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 2
Автомир ГК 42 2
Adidas - Адидас 160 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Альфа-Банк 1769 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Лента - Утконос 177 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
Новард УК - Novard 72 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Crocs 7 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Резонанс НПП 370 1
Мечел Майнинг 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Маратекс 4 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Федеральное казначейство России 1772 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 32 1
Российский клуб финансовых директоров 28 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
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Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 5
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 5
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 2
Repository - Репозиторий 853 2
Управление финансами - Financial management 607 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Контроллинг 99 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
Умные платформы 1682 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Linux OS 9937 13
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Microsoft Office 3734 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 2
Microsoft Windows 15657 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 5 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
ASBIS Prestigio Multiboard 4 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 59 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - EasyAstra - Портал для общеобразовательных школ 1 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Мильштейн Дмитрий 13 2
Подлазов Михаил 3 2
Пивень Сергей 7 2
Пташинский Василий 2 2
Урьяс Вадим 98 1
Богачев Игорь 180 1
Федоров Алексей 116 1
Мартыненко Александр 20 1
Фирсов Максим 6 1
Каратаев Сергей 2 1
Орехов Вячеслав 48 1
Мучник Феликс 68 1
Смирнова Людмила 11 1
Сотников Илья 6 1
Подольский Виталий 15 1
Ковалев Андрей 28 1
Переверзев Николай 8 1
Никитин Денис 5 1
Рыжков Дмитрий 7 1
Сухарев Игорь 6 1
Гареев Руслан 7 1
Орлова Наталия 2 1
Нечипоренко Евгений 1 1
Колпаков Максим 2 1
Капустин Александр 3 1
Кривошапко Алексей 1 1
Береговых Лариса 3 1
Миронова Анна 3 1
Кораблев Денис 18 1
Хвостик Павел 2 1
Горбатова Лариса 2 1
Чадин Сергей 4 1
Сосунов Дмитрий 4 1
Чечин Андрей 3 1
Головачев Павел 1 1
Макеев Николай 3 1
Покалюхин Дмитрий 1 1
Гудкова Екатерина 1 1
Юрченко Надежда 1 1
Максимова Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Япония 13282 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Европа Восточная 3075 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Аудит - аудиторский услуги 2659 2
Образование в России 2191 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Английский язык 6634 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
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Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 44 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 10 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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