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ASBIS Prestigio Multiboard Prestigio EasiNote Prestigio EasiSign Prestigio Easishow Prestigio EasyMeeting

СОБЫТИЯ

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16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition 3
17.03.2014 Обзор интерактивной доски Prestigio Multiboard 84: двухметровый богатырь широкого профиля? 8
20.12.2013 Планшет Prestigio MultiPad Visconte PMP810E: обзор бизнес-планшета 1
09.08.2013 Prestigio открыла новое направление — Prestigio Solutions для учебных учреждений и офисов 6

Публикаций - 5, упоминаний - 19

ASBIS Prestigio Multiboard и организации, системы, технологии, персоны:

ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 5
Intel Corporation 12811 3
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 2
SurDoc 2 1
Samsung Electronics 11065 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
PassMark Software 27 1
Grafitec - Графитек 98 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
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Benchmarking - Бенчмаркинг 299 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 244 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 2
Google Android 15244 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Microsoft Windows 16882 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 1
ASBIS Prestigio Visconte 10 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Office 365 1042 1
Google Android TV 381 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
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