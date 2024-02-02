В МИТУ-МАСИ открылась лаборатория «Группы Астра»

«Группа Астра» и Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ) объявили о начале сотрудничества и запуске лаборатории инфраструктурного программного обеспечения для студентов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В рамках подписанного соглашения компания-разработчик открыла на базе учебной организации «Астра-лабораторию», где учащиеся смогут получить навыки работы с ОС Astra Linux и другими программными продуктами вендора. Специалистов будут готовить по следующим дисциплинам: «Операционные системы», «Вычислительные сети» и «Информационная безопасность». На торжественном открытии представители «Группы Астра» провели интерактивный мастер-класс, в ходе которого рассказали о программах развития карьеры. А студенты МИТУ-МАСИ в свою очередь продемонстрировали работу проекта «Виртуальный полигон», построенного на операционной системе специального назначения Astra Linux и платформе серверной виртуализации VMmanager.

Тесное сотрудничество партнеров позволит совместно расширить возможности для изучения системного программирования на отечественных ИТ-продуктах, в том числе в части разработки учебно-методических материалов, применяемых для обучения.

Серьезная практическая подготовка поможет студентам успешно сдать экзамены и стать обладателями сертификатов, подтверждающих навыки работы с отечественным стеком. Они научатся решать различные по сложности задачи, смогут проходить практику и участвовать в проектах «Астра-карьера» и «Астра-стипендия».

«Сотрудничество с МИТУ-МАСИ позволит нам совместно усилить направление подготовки ИТ- кадров для обеспечения качественного импортозамещения в стране. Для нас это еще один важный шаг в сторону компенсации нехватки специалистов технической сферы, способных работать на отечественных решениях. На сегодняшний день студенты вуза уже активно участвуют в проектах «Группы Астра», помогая развивать российские программные продукты», — сказал Роман Борисов, заместитель коммерческого директора по работе образовательного сектора «Группы Астра».

«Наше партнерство с «Группой Астра» позволяет вузу готовить востребованных специалистов и открывает возможность студентам выстраивать актуальную траекторию построения карьеры в условиях импортозамещения. Поскольку университет МИТУ-МАСИ многопрофильный, и в том числе архитектурно-строительный, особый интерес у нас вызывает программа технологического партнерства Ready for Astra, особенно в области тестирования отечественного софта строительной и архитектурной направленности», — сказала Светлана Забелина, ректор МИТУ-МАСИ.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт МИТУ-МАСИ осуществляет подготовку квалифицированных специалистов по направлениям высшего и среднего профессионального образования. Университет обладает мощными материально-техническими ресурсами, широким спектром прикладного, системного и инструментального программного обеспечения. Формируется современная гибкая и доступная академическая образовательная среда с широко развитой технологичной системой онлайн-образования. Особенностью обучения в Университете является реализация совместных проектных треков с ключевыми вендорами — лидерами отечественной IT-индустрии. Университет входит в Ассоциацию строительных вузов, Консорциум ценностно-ориентированных вузов, отраслевой консорциум «Строительство и архитектура», Ассоциацию ведущих вузов в области урбанистики и развития территорий, а также Консорциум образовательных организаций ВО, ДПО и СПО на базе АНО ВО «Университет Иннополис».