Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186218
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80219
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Купол ИЭМЗ Ижевский электромеханический завод

Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод

Ижевский электромеханический завод «Купол» — одно из крупнейших предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. ИЭМЗ входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей» как один из головных заводов-изготовителей. Компания производит высокотехнологичные системы ПВО малой дальности и
является активным участником процесса обеспечения национальной безопасности России.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.11.2025 Первая в Ижевске «Астра-лаборатория» открыла двери для подготовки ИБ-специалистов нового уровня 1
18.07.2024 ИЭМЗ «Купол» совершенствует ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта» 2
16.11.2022 PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей 1
08.07.2022 PIX Robotics и «Первая форма» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве 1
15.11.2021 ИЭМЗ «Купол» внедрил роботизацию в систему производственного учета 3
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Купол ИЭМЗ и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 126 3
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 1
Первая Форма - 1Форма 56 1
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Радио-Сервис НПФ 1 1
Радиоприбор Альметьевский Завод 1 1
Волна НПО Завод 2 1
Элеконд 5 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1576 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1218 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 1
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Планета ОКБ 8 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 1
РТИ 146 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростех - Радиозавод 69 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 270 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
Спортмастер - Sportmaster 190 2
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Торий НПП 46 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2986 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Ингосстрах СПАО 451 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 342 1
ВкусВилл - Избёнка 184 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
ВТБ Лизинг 68 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 24 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1787 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3238 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11390 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6853 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1355 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33869 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31545 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72823 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6249 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22994 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2226 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 339 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11175 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3923 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 528 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3260 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1821 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7559 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13302 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7250 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2418 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8139 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5847 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1576 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5547 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11941 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31868 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2855 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 90 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1502 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 145 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 44 1
PIX Robotics - PIX Robot 2 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 265 1
Linux OS 10861 1
Microsoft Windows 16295 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
Селезнев Денис 30 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Люльченко Сергей 1 1
Березовская Елена 2 1
Фомина Алена 9 1
Королев Антон 2 1
Ложкин Сергей 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 156300 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45595 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 220 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1236 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 915 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 738 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54856 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10216 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2536 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6909 1
Паспорт - Паспортные данные 2724 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5273 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 316 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 871 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6489 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6293 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11720 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3366 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25889 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1692 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
Ведомости 1219 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3736 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 10 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 976 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 53 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403053, в очереди разбора - 733176.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще