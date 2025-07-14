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Березовская Елена
УПОМИНАНИЯ
|14.07.2025
|GreenData и Московская биржа развивают цифровую экосистему в рамках долгосрочного сотрудничества 1
|16.11.2022
|PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей 1
Березовская Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 150825 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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