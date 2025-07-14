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Березовская Елена


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 GreenData и Московская биржа развивают цифровую экосистему в рамках долгосрочного сотрудничества 1
16.11.2022 PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Березовская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 119 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 24 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 1
Спортмастер - Sportmaster 182 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1713 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2114 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4832 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5867 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5636 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 88 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6332 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5138 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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