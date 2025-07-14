GreenData и Московская биржа развивают цифровую экосистему в рамках долгосрочного сотрудничества

Платформа GreenData стала технологической основой для масштабной автоматизации внутренних сервисов группы «Московская биржа». На базе low-code решения создана цифровая экосистема Moex Process Garden, объединившая процессы предоставления сервисов обеспечивающих функций в единое управляемое пространство. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Использование low-code подхода позволило команде заказчика запустить два полноценных ИТ-решения: Moex Process Garden Finance и Moex Process Garden ESM, автоматизировать сквозные процессы и вовлечь свыше двух тыс. сотрудников в новую цифровую модель. В системе работают четыре кросс-функциональные команды, что обеспечивает устойчивое развитие платформы и высокую скорость изменений.

«Мы стремимся быть лидерами не только на финансовом рынке, но и во внутреннем операционном развитии. Благодаря внедрению платформы GreenData мы выстроили современную цифровую среду, которая помогает нам трансформировать подход к управлению процессами, делая их более прозрачными и управляемыми. Это решение доказало свою эффективность, и мы рассматриваем его как основу для дальнейшего масштабирования и развития наших внутренних сервисов», – сказала Елена Березовская, директор по эффективности бизнес-процессов группы «Московская биржа».

В рамках инициативы было разработано с нуля или перенесено из замещаемых систем более 40 бизнес-процессов, автоматизирован сбор процессных метрик, внедрены инструменты визуализации и аналитики, а также реализована гибкая модель доработки сервисов с минимальной нагрузкой на ИТ-ресурсы. Подходы, используемые при внедрении решения, полностью соответствуют архитектурным стандартам и требованиям информационной безопасности Группы.

«Наше сотрудничество с Московской биржей — это пример зрелого подхода к цифровой трансформации, где заказчики (владельцы автоматизируемых процессов) становятся полноценным драйвером изменений. Платформа GreenData предоставляет инструменты, с помощью которых заказчик самостоятельно развивает систему, формирует внутреннюю экспертизу и масштабирует решения без зависимости от разработчиков. Мы уверены, что заложенная архитектура и подход к автоматизации откроют возможности для новых инициатив в сфере операционной эффективности», – сказал Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.

В настоящее время стороны продолжают развитие проекта — подключение новых внутренних сервисов и процессов, интеграция с другими ИТ-платформами группы, развитие аналитики. Отдельное внимание будет уделено масштабированию успешного подхода на уровне всей группы, формированию общей методологии и повышению цифровой зрелости подразделений.