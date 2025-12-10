Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лебедев Сергей
СОБЫТИЯ
Лебедев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Арсентьев Илья 15 2
|Коровко Вадим 17 2
|Шупенин Юрий 9 2
|Бутмалай Дмитрий 14 2
|Бурцев Всеволод 3 2
|Иващенко Андрей 12 2
|Главчев Владимир 21 2
|Седов Анатолий 6 2
|Определенов Владимир 20 2
|Евсин Александр 12 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Тетерина Элла 13 2
|Самедов Тимур 21 2
|Суслин Андрей 4 2
|Тимченко Алексей 12 2
|Кузнецов Андрей 91 2
|Мигалин Сергей 10 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Тихомирова Наталья 3 1
|Дорофеев Игорь 23 1
|Бабаян Борис 15 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Галиев Дамир 5 1
|Брук Исаак 2 1
|Бариев Искандер 17 1
|Топчян Рубен 1 1
|Bjørner Dines - Бьёрнер Динес 1 1
|Халимов Ренат 9 1
|Аветисян Арутюн 41 1
|Гурова Вера 13 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Вышемирский Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.