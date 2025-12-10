Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Лебедев Сергей


СОБЫТИЯ


10.12.2025 Positive Technologies запускает коммерческие продажи антивируса в составе продукта MaxPatrol EPP 1
02.12.2025 Сергей Лебедев -

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

 1
07.10.2025 GreenData вступила в Ассоциацию банков России 1
25.09.2025 Low-code платформа GreenData появилась в маркетплейсе VK Cloud 1
Рынок решений резервного копирования 2023 1
14.07.2025 GreenData и Московская биржа развивают цифровую экосистему в рамках долгосрочного сотрудничества 1
22.05.2025 Positive Technologies продолжает осваивать рынок антивирусов: компания представила раннюю версию антивирусного модуля 1
10.04.2025 MaxPatrol EDR 7.2 теперь поддерживает в три раза больше операционных систем 1
20.02.2025 Positive Technologies выходит на рынок антивирусов 1
13.11.2024 MaxPatrol EDR 7.0 сокращает время реагирования на инциденты ИБ 1
18.09.2024 Власти нашли картельный сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 1
26.08.2024 В деле ИТ-директора российских тюрем новый участник. Предъявлено обвинение взяткодателю 1
21.08.2024 ФСБ арестовала ИТ-директора российских тюрем 1
11.07.2024 Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 1
21.02.2024 Нейросеть «Яндекса» поможет прогнозировать распространение вулканического пепла 1
29.12.2023 На российском рынке резервного копирования появляются новые имена 2
29.12.2023 Российский рынок средств резервного копирования стабилизируется в перспективе 3–5 лет 1
26.12.2023 Сергей Лебедев -

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

 1
14.12.2023 В «Кибер бэкапе 16.5» расширена поддержка PostgreSQL и добавлены новые возможности 1
23.08.2023 GPS-терминалы Galileosky помогают бороться с борщевиком в полях Пермского края 1
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД» 1
20.07.2022 «Т1 Интеграция» стала партнером «Гарда Технологии» 1
01.06.2022 ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
13.08.2020 Сергей Лебедев, Schneider Electric: Облака упрощают запуск новых HR-проектов 1
25.12.2019 Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
04.12.2018 CNews поздравляет с Днем российской информатики 1
25.04.2018 Иванниковские чтения: в Армении будет установлен памятный знак от имени академика Виктора Иванникова 1
15.06.2017 МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги 1
19.04.2017 Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay 1
20.10.2016 Презентация OKI в Милане: глобальное обновление 1
30.08.2016 Решения «БПЦ Банковские Технологии» обеспечили выпуск новой платежной карты для «Мегафона» 1
12.02.2016 «Сервионика» познакомит студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова с основами OpenStack 1
16.12.2015 OKI снизила цены на ряд моделей принтеров в России 1
07.07.2015 OKI представила в России новую линейку МФУ серии МС800 1
29.01.2015 E-COM внедряет EDI в «Авоське», «Вкусном мире» и «Русском Аппетите» 1
04.12.2014 OKI фиксирует цены на свою продукцию 1

Публикаций - 55, упоминаний - 60

Лебедев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 5
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 4
OKI - ОКИ Системс Рус 172 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 130 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 180 3
InnoSTage - Инностейдж 193 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
Oracle Corporation 6867 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
Dell EMC 5092 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2483 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 2
Google LLC 12255 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 161 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 23 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 66 1
Открытые технологии 715 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 134 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Randstad Holding - Randstad NV - Randstad Global IT Solutions 7 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Системы и Технологии ГК 113 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Центр микроэлектроники 27 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 1
GreenData - Гриндата 49 1
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 2
Pony Express - Фрейт линк 70 2
CarPrice - Карпрайс 40 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
Лента - Сеть розничной торговли 2268 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 39 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 32 1
Держава АКБ 41 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 27 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
Вкусный мир 1 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
JCB International 145 1
Ак Барс Банк 274 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4892 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 3
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Правительство Московской области - МОЦ ИКТ ГКУ МО - Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий 3 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 10
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21821 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27187 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6270 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4670 5
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 482 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2713 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5912 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10128 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26087 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4454 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9865 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 4
Оцифровка - Digitization 4933 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13635 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3057 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1228 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7411 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1716 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 5
Linux OS 10897 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 56 4
Microsoft Windows 16328 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 4
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 4 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 149 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 30 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 2
Stafory - робот Вера 354 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 94 2
Positive Technologies - PT Sandbox 102 2
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 92 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 78 1
Yandex DataSphere 29 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 1
MasterCard SecureCode 79 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
VK Cloud Marketplace 2 1
Linux - Debian GNU 530 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 1
Visa Verified By Visa 62 1
Microsoft Windows 11 712 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Broadcom - VMware Virtual Datacenter Operating System 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
ИКС - Гарда Маскирование 22 1
Арсентьев Илья 15 2
Коровко Вадим 17 2
Шупенин Юрий 9 2
Бутмалай Дмитрий 14 2
Бурцев Всеволод 3 2
Иващенко Андрей 12 2
Главчев Владимир 21 2
Седов Анатолий 6 2
Определенов Владимир 20 2
Евсин Александр 12 2
Буйлов Юрий 13 2
Тетерина Элла 13 2
Самедов Тимур 21 2
Суслин Андрей 4 2
Тимченко Алексей 12 2
Кузнецов Андрей 91 2
Мигалин Сергей 10 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Тихомирова Наталья 3 1
Дорофеев Игорь 23 1
Бабаян Борис 15 1
Пыслару Аркадий 7 1
Алехин Заурбек 9 1
Галиев Дамир 5 1
Брук Исаак 2 1
Бариев Искандер 17 1
Топчян Рубен 1 1
Bjørner Dines - Бьёрнер Динес 1 1
Халимов Ренат 9 1
Аветисян Арутюн 41 1
Гурова Вера 13 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 58 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 6 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156860 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 5
Европа 24635 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 4
Минобороны РФ - Сары-Шаган - полигон 12 3
Беларусь - Белоруссия 6024 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 2
Армения - Республика 2368 2
Израиль 2784 2
Япония 13547 2
Украина 7793 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Украина - Киев 1141 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 2
Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо - Тихоокеанское огненное кольцо - Тихоокеанское кольцо - Тихоокеанский огненный пояс 4 1
Москва - МКАД - Калужское шоссе 9 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Ардонский район - Ардон 21 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Польша - Варшава 109 1
Грузия 1282 1
Армения - Ереван 210 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2100 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Таджикистан - Республика 910 1
Молдавия - Республика Молдова 721 1
Исландия 250 1
Мальта - Республика 134 1
Казахстан - Республика 5792 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10300 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5967 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 3
Информатика - computer science - informatique 1144 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11765 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1675 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10533 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6968 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10745 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5858 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2310 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Российская газета 275 1
Cellular News 234 1
The Times 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
Gartner - Гартнер 3608 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 7
РАН - Российская академия наук 2014 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 4
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 1
ЭНИН - Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского - Лаборатория электросистем 1 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
NHRF - National Hellenic Research Foundation - Hellas Foundation for Research & Technology - Национальный фонд греческих исследований - Греческий фонд исследований и инноваций 1 1
НАН РА - Национальная академия наук Республики Армения 6 1
YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 5 1
Russian-Armenian University - РАУ - Российско-Армянский университет 1 1
РАН ИМВС - Институт микропроцессорных вычислительных систем - РАН ИВВС - Институт высокопроизводительных вычислительных систем 2 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 4 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 47 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Иванниковские чтения 1 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще