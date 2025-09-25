Разделы

VK Cloud Marketplace


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Low-code платформа GreenData появилась в маркетплейсе VK Cloud 1
03.12.2018 Mail.Ru Cloud Solutions будет продавать приложения по подписке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

VK Cloud Marketplace и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 405 1
VK - Mail.ru Group 3509 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5655 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1212 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9914 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12095 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22457 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2887 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2690 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4038 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6129 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 883 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31385 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16743 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7209 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 1
Docker Hub 22 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 45 1
VK - Mail.Ru Icebox 31 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 1
Apache Hadoop 443 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Nvidia Tesla GPU 185 1
Ганин Егор 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4351 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7211 1
