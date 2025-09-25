Low-code платформа GreenData появилась в маркетплейсе VK Cloud

Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code платформы, объявила о размещении в маркетплейсе VK Cloud. Продукты GreenData теперь можно развертывать в облачной среде за считанные минуты — без сложной настройки и с полной поддержкой инфраструктуры, сертифицированной по требованиям ФСТЭК, ФЗ-152 и PCI DSS. Об этом CNews сообщили представители GreenData,

Платформа GreenData предназначена для разработки бизнес-приложений любой сложности без использования языков программирования. Интуитивно понятный визуальный конструктор позволяет легко создавать интерфейсы, кастомизировать их оформление в соответствии с корпоративным брендбуком, моделировать и автоматизировать бизнес-процессы, разрабатывать аналитические дашборды и отчеты, настраивать ролевые модели и др. Приложения на базе GreenData в среднем выпускаются в три раза быстрее и обходятся в пять раз дешевле, чем классическая разработка ПО.

Теперь к особенностям платформы добавилась возможность запускать цифровые решения в сертифицированной облачной среде VK. Удобная модель оплаты позволяет управлять затратами и платить только за используемые ресурсы.

VK Cloud — российская экосистема облачных сервисов от виртуальных серверов и объектного хранилища до управляемых СУБД и Kubernetes-кластеров. Доступность GreenData в этой среде расширяет возможности компаний по созданию ИТ-решений как на уровне корпоративных систем, так и в виде точечных сервисов для конкретных задач.

Размещение GreenData в VK Cloud предоставляет бизнесу доступ к цифровым инструментам, сокращает сроки внедрения решений и оптимизирует затраты на ИТ. Совместно с VK Cloud платформа обеспечивает единое пространство для создания, запуска и масштабирования внутренних сервисов — от обработки заявок до комплексного управления процессами компании.

«На российском рынке цифровых решений усиливается роль low-code и облачных технологий. Размещение GreenData в VK Cloud Marketplace — это важный шаг навстречу бизнесу. Мы убрали все технологические барьеры: теперь внедрение решений на базе платформы GreenData стало еще проще и быстрее, при этом без потерь в безопасности. Такое партнерство помогает компаниям сфокусироваться на главном — развитии продуктов, клиентском опыте и эффективности», — сказал коммерческий директор GreenData Сергей Лебедев.