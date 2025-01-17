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Лазаренко Дмитрий



17.01.2025 В VK Cloud добавили полнотекстовый поисковый движок 1
28.12.2024 Российский рынок ПАК насчитывает более 70 игроков 1
20.12.2024 VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями 1
20.12.2024 VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями 1
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1
01.11.2024 VK Cloud запустила ИИ-консультанта для работы с облачными сервисами 1
28.10.2024 Пользователям VK Cloud стал доступен новый сервис контроля безопасности проектов 1
24.10.2024 VK Tech начал поставки сертифицированного ПАК Private Cloud 1
26.09.2024 Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России 1
25.09.2024 Fix Price расширяет использование облачных решений VK Cloud 1
16.08.2024 VK продлевает программу поддержки стартапов 1
30.07.2024 VK Cloud упростила перенос сервисов «1С» в облако 1
16.07.2024 BPMSoft будет развивать свой бизнес с помощью облачной платформы VK Cloud 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
19.06.2024 Платформа VK Cloud упростит разработчикам создание цифровых продуктов 1
11.06.2024 VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса 1
27.05.2024 Система MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud 1
09.04.2024 VK выпустила сервис для работы «удаленщиков», в ответ на уход Amazon WorkSpaces 1
08.04.2024 VK Cloud представила облачный сервис для создания виртуальных рабочих мест 1
20.03.2024 Исследование VK Cloud и hh.ru: спрос на специалистов по Kubernetes вырос на 36% за три года 1
18.03.2024 VK упростит российскому бизнесу миграцию в облако 1
07.08.2023 Стартапы бесплатно получат ресурсы VK на сумму до 2 млн рублей 1
07.04.2023 ОС Astra Linux доступна в облаке VK Cloud 1
23.01.2023 VK Cloud запустила сервис для работы с логами 1
12.01.2023 VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers всем компаниям 1
21.10.2022 VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow 1
20.09.2022 На облачной платформе VK стала доступна СУБД Postgres Pro Enterprise 1
19.09.2022 Облачная платформа VK Cloud подтвердила соответствие самому высокому уровню защищенности персональных данных 1
13.09.2022 Каждая четвертая компания увеличит затраты на решения для работы с данными в 2022 году 1
02.08.2022 VK создала облачную платформу для разработки ML-решений 1
23.06.2022 VK Cloud Solutions: 85% компаний планируют использовать облачные технологии к 2025 году 1
23.06.2022 VK Cloud Conf: кейсы применения облачных технологий и актуальные ИТ-практики крупных компаний 1
18.04.2022 VK расширила возможности облачной платформы интернета вещей для разработчиков 1
03.02.2022 VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке 1
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
16.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 1
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise 1
18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba 1
28.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает облачный сервис для обработки большого потока запросов 1

Публикаций - 50, упоминаний - 50

Лазаренко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 31
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 26
VK - Mail.ru Group 3455 11
8213 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Apple Inc 12099 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3932 1
Xiaomi 1732 1
LG Electronics 3614 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Sony 6544 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Intel Corporation 12197 1
Broadcom - VMware 2359 1
GitHub 814 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Иннодата - Innodata 22 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Vertica 38 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 1
QazCloud - Казклауд 5 1
DigiLabs - Дигилабс 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 4
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 3
CarPrice - Карпрайс 37 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 3
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 3
Инвитро - Invitro 70 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Связной ГК 1369 2
Pony Express - Фрейт линк 67 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 2
Газпром нефть 618 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 27 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Евросеть 1404 1
ДамПродам - DamProdam 6 1
Nestle Purina Petcare - Нестле Пурина Петкер 4 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 16
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 13
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 9
DevOps - Development и Operations 865 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 6
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
Linux OS 9936 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Apple iPad 3860 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 930 2
Apple iMac - Серия моноблоков 456 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 2
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 2
VK Cloud Private - VK Частное облако - Mail.ru Private Cloud 9 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
VK Cloud Machine Learning - VK Mail.Ru Cloud ML Platform 6 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 2
MLflow 14 2
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 2
VK Cloud - VK Dev Platform 4 2
Swordfish Security - AppSec Hub 9 2
Swordfish Security - AppSec Track 7 2
Honor - серия смартфонов 205 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 1
Apple iPad Pro 295 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
VK Cloud Big Data 10 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apache Hadoop 427 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Apple MacBook Pro 526 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Qlik Sense 41 1
Kubeflow 7 1
Amazon SQS - Amazon Simple Queue Service 3 1
Буйлов Юрий 13 3
Калиновский Богдан 8 3
Бобылев Максим 7 3
Коровин Денис 5 3
Халматов Максим 64 2
Савенко Вера 10 2
Лыжин Дмитрий 8 2
Бодров Юрий 4 2
Ерилов Игорь 2 2
Малафеев Алексей 9 2
Карапетян Карен 7 2
Меликсетян Карен 2 2
Волынский Александр 6 2
Макаров Валентин 220 1
Ким Наталья 4 1
Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
Ермаков Александр 29 1
Жуков Сергей 38 1
Искаков Рустем 4 1
Рожков Денис 1 1
Кильдиев Рустам 1 1
Медведев Вячеслав 19 1
Степанов Евгений 29 1
Золотарев Сергей 10 1
Мамаев Александр 15 1
Панченко Иван 138 1
Гонтарев Павел 94 1
Волков Алексей 50 1
Тюренков Алексей 6 1
Михалев Сергей 4 1
Жаболенко Антон 6 1
Никитин Николай 23 1
Илюхин Дмитрий 1 1
Горовой Валерий 1 1
Арибжанов Наиль 5 1
Рудевский Антон 39 1
Кулиев Александр 2 1
Сергеев Юрий 10 1
Рубцов Юрий 6 1
Щербаков Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Казахстан - Республика 5525 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
Трейд-ин - Trade-in 176 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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