Лазаренко Дмитрий

В VK Cloud добавили полнотекстовый поисковый движок 1

Российский рынок ПАК насчитывает более 70 игроков 1

VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями 1

VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями 1

Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1

Пользователям VK Cloud стал доступен новый сервис контроля безопасности проектов 1

VK Tech начал поставки сертифицированного ПАК Private Cloud 1

Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России 1

Fix Price расширяет использование облачных решений VK Cloud 1

VK продлевает программу поддержки стартапов 1

BPMSoft будет развивать свой бизнес с помощью облачной платформы VK Cloud 1

VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1

Платформа VK Cloud упростит разработчикам создание цифровых продуктов 1

VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса 1

Система MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud 1

VK Cloud представила облачный сервис для создания виртуальных рабочих мест 1

VK упростит российскому бизнесу миграцию в облако 1

Стартапы бесплатно получат ресурсы VK на сумму до 2 млн рублей 1

ОС Astra Linux доступна в облаке VK Cloud 1

VK Cloud запустила сервис для работы с логами 1

VK открыла доступ к программе тестирования VK Testers всем компаниям 1

VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow 1

На облачной платформе VK стала доступна СУБД Postgres Pro Enterprise 1

Облачная платформа VK Cloud подтвердила соответствие самому высокому уровню защищенности персональных данных 1

Каждая четвертая компания увеличит затраты на решения для работы с данными в 2022 году 1

VK расширила возможности облачной платформы интернета вещей для разработчиков 1