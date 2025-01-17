Лазаренко Дмитрий
Лазаренко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Буйлов Юрий 13 3
|Калиновский Богдан 8 3
|Бобылев Максим 7 3
|Коровин Денис 5 3
|Халматов Максим 64 2
|Савенко Вера 10 2
|Лыжин Дмитрий 8 2
|Бодров Юрий 4 2
|Ерилов Игорь 2 2
|Малафеев Алексей 9 2
|Карапетян Карен 7 2
|Меликсетян Карен 2 2
|Волынский Александр 6 2
|Макаров Валентин 220 1
|Ким Наталья 4 1
|Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
|Ермаков Александр 29 1
|Жуков Сергей 38 1
|Искаков Рустем 4 1
|Рожков Денис 1 1
|Кильдиев Рустам 1 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Степанов Евгений 29 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Мамаев Александр 15 1
|Панченко Иван 138 1
|Гонтарев Павел 94 1
|Волков Алексей 50 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Михалев Сергей 4 1
|Жаболенко Антон 6 1
|Никитин Николай 23 1
|Илюхин Дмитрий 1 1
|Горовой Валерий 1 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Рудевский Антон 39 1
|Кулиев Александр 2 1
|Сергеев Юрий 10 1
|Рубцов Юрий 6 1
|Щербаков Сергей 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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