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VK Tech начал поставки сертифицированного ПАК Private Cloud

Программно-аппаратный комплекс позволяет компаниям оперативно создавать собственное частное облако на базе технологий VK Cloud. Решение избавляет от необходимости самостоятельно закупать и настраивать серверное и сетевое оборудование. Такой вариант оптимален для крупных организаций и государственных структур, желающих обеспечить полный контроль над своими облачными решениями. Об этом CNews сообщили представители VK.

ПАК Private Cloud от VK — готовое к внедрению решение, включающее в себя полностью настроенное оборудование с предустановленным и лицензированным программным обеспечением. Заказчики получают единое окно поддержки по всем вопросам, связанным с комплексом. Дополнительно предоставляется SLA на обслуживание и ремонт, что снижает эксплуатационные расходы и упрощает управление инфраструктурой.

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Импортонезависимость

Программно-аппаратный комплекс прошел сертификацию в Министерстве цифрового развития РОссии, а программная часть платформы сертифицирована во ФСТЭК. Комплекс соответствует строгим стандартам безопасности и гарантирует защиту данных, что делает его подходящим решением для работы с критической информационной инфраструктурой (КИИ). Использование российского ПО и оборудования дает пользователям независимость от сложных поставок.

«VK Cloud продолжает расширять линейку решений для создания облачной инфраструктуры и управления данными. Мы постоянно предлагаем рынку новые возможности для цифровой трансформации и оптимизации ИТ-процессов. Например, мы дополнительно поставляем ПАК для построения собственного объектного S3-совместимого хранилища. ПАК Cloud Storage также сертифицирован Министерством цифрового развития. Оба программно-аппаратных комплекса помогут компаниям ускорить внедрение облачных технологий, обеспечить защиту данных и сократить затраты на ИТ-инфраструктуру», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

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