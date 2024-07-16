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BPMSoft будет развивать свой бизнес с помощью облачной платформы VK Cloud

Компании BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и VK Cloud заключили стратегическое соглашение о технологическом сотрудничестве. VK Cloud стала первым официальным облачным партнером процессно-ориентированной системы BPMSoft. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft

Проведенные тестовые развертывания подтвердили соответствие облачной инфраструктуры VK Cloud требованиям BPMSoft к совместимости, отказоустойчивости, быстродействию и возможностям масштабирования.

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Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «Партнерство с VK Cloud открывает для клиентов BPMSoft дополнительные возможности оптимизации инфраструктурных затрат и упрощения процесса развертывания системы. Теперь заказчики могут выбирать между тремя рекомендованными типами размещения: в собственном контуре, в облаке BPMSoft и на облачной инфраструктуре VK Cloud, которая полностью соответствует нашим стандартам. Это сотрудничество повысит гибкость и эффективность реализации ИТ-проектов наших клиентов».

Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud, лидер бизнес-сегмента SaaS VK Tech: «Команда VK Cloud поделится экспертизой и предоставит надежную и производительную инфраструктуру для работы программного обеспечения BPMSoft. Это позволит клиентам и партнерам BPMSoft сосредоточиться на развитии собственного бизнеса и не тратить время на настройку и обслуживание инфраструктуры».

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