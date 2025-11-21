VK Tech выпустила платформу VK Private Cloud 4.3 с интегрированным VDI-решением и компактной редакцией

VK Tech представила новую версию платформы VK Private Cloud — решения для построения частного облака в ЦОДе заказчика. В нем появилась редакция Light для управления корпоративной системой виртуализации, интеграция c дата-сервисами компании и выпуск сервиса VDI в формате On-Premise.

VDI-сервис для организации удаленных рабочих мест, доступный в версии 4.3, является собственной разработкой VK Tech. Интегрированная модульная платформа VK Private Cloud позволяет заказчикам получить единую точку управления облачной инфраструктурой и виртуальными рабочими местами. Решение разворачивается непосредственно в инфраструктуре частного облака и поддерживает создание виртуальных машин как с GPU, так и с vGPU.

VK Private Cloud Light — новая редакция платформы, которая объединяет возможности виртуализации и облачной инфраструктуры. Для минимальной инсталляции достаточно четырех серверов, совмещающих управляющие и вычислительные функции, и одной системы хранения данных (СХД). Такая архитектура позволяет сократить затраты на внедрение и обеспечить высокий уровень отказоустойчивости. Решение оптимально для организаций среднего размера и региональных подразделений крупных компаний.

Обновленное решение интегрировано с дата-сервисами VK Tech: платформой обработки данных VK Data Platform для решения аналитических задач и объектным хранилищем VK Object Storage. Управление всеми компонентами реализовано через интерфейс портала самообслуживания частного облака с централизованным управлением пользователями и ролями.

«Версия 4.3 значительно расширяет сценарии применения VK Private Cloud — от географически распределенных конфигураций до компактной редакции Light с минимальными требованиями к инфраструктуре. Интегрированное VDI-решение позволяет нам укрепить позиции на рынке виртуализации рабочих мест, предоставляя заказчикам комплексное управление ИТ-инфраструктурой через единую платформу. Это делает enterprise-технологии доступными более широкому кругу организаций», — отметил руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.