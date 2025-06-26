Сертифицированная платформа Private Cloud от VK позволяет создавать защищенные облачные вычислительные инфраструктуры и теперь может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности, в информационных системах общего пользования II класса.

Также на платформе Private Cloud обновились сервисы для обеспечения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Инструменты логирования позволяют заказчикам собирать и хранить события из бизнес-приложений и ИТ-систем заказчика. Сервис мониторинга отслеживает стабильность систем и изменения в их производительности, позволяет оптимизировать потребление ресурсов и упрощает управление инфраструктурой.