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VK Cloud Private VK Частное облако VK Private Cloud Light Mail.ru Private Cloud
Сертифицированная платформа Private Cloud от VK позволяет создавать защищенные облачные вычислительные инфраструктуры и теперь может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности, в информационных системах общего пользования II класса.
Также на платформе Private Cloud обновились сервисы для обеспечения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Инструменты логирования позволяют заказчикам собирать и хранить события из бизнес-приложений и ИТ-систем заказчика. Сервис мониторинга отслеживает стабильность систем и изменения в их производительности, позволяет оптимизировать потребление ресурсов и упрощает управление инфраструктурой.
УПОМИНАНИЯ
VK Cloud Private и организации, системы, технологии, персоны:
|Гонтарев Павел 104 2
|Барболина Елена 5 2
|Лазаренко Дмитрий 62 2
|Матвеева Татьяна 105 1
|Гревцев Александр 31 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Иванов Борис 58 1
|Ганин Егор 54 1
|Аникин Леонид 61 1
|Печенин Алексей 18 1
|Степнов Александр 3 1
|Буланов Константин 4 1
|Изумрудов Олег 40 1
|Баранов Евгений 2 1
|Климов Иван 25 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Клейменова Елена 3 1
|Минаков Артем 4 1
|Истомин Владимир 2 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Рожков Денис 1 1
|Комиссаров Дмитрий 231 1
|Летунов Илья 49 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Gartner - Гартнер 3576 1
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