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VK Cloud Private VK Частное облако VK Private Cloud Light Mail.ru Private Cloud


Сертифицированная платформа Private Cloud от VK позволяет создавать защищенные облачные вычислительные инфраструктуры и теперь может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности, в информационных системах общего пользования II класса.

Также на платформе Private Cloud обновились сервисы для обеспечения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Инструменты логирования позволяют заказчикам собирать и хранить события из бизнес-приложений и ИТ-систем заказчика. Сервис мониторинга отслеживает стабильность систем и изменения в их производительности, позволяет оптимизировать потребление ресурсов и упрощает управление инфраструктурой. 

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 VK Tech представил Private Cloud Light — альтернативу зарубежным платформам виртуализации 1
29.07.2024 Казначейство закупает ПО для расширения своего S3-хранилища 2
18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba 1
22.03.2021 «Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions 2
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
27.08.2020 Продукты «Мойофис» стали доступны в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
13.02.2020 В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей 1
13.02.2020 Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики 1
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

VK Cloud Private и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3488 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 372 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 300 2
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Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
8538 1
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