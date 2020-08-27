Продукты «Мойофис» стали доступны в облаке Mail.ru Cloud Solutions

«Мойофис» и облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) объявили о заключении технологического партнерства и начале разработки совместных решений. Благодаря сотрудничеству партнеры компаний смогут развернуть совместную работу сотрудников в облачном офисе.

Глобальная тенденция демонстрирует, что облака становятся предпочтительным форматом внедрения технологий — по данным Institute for Business Value, 85% организаций в мире уже используют более одного облачного сервиса в своих бизнес-процессах, а к 2021 их доля составит 96%. Для удовлетворения меняющегося спроса «Мойофис» решил интегрировать продукт «Мойофис частное облако» с облачной инфраструктурой Mail.ru Cloud Solutions (MCS).

Партнерство MCS и «Мойофис» упрощает переход государственных структур и крупного бизнеса на импортонезависимое программное обеспечение. Пользователям становятся доступны два варианта использования продукта «Мойофис Частное облако» — по модели SaaS на базе платформы MCS, и при разворачивании его на серверных мощностях внутри организации с помощью Mail.ru Private Cloud Enterprise.

Модель подписки позволит масштабировать решение по мере необходимости, это приводит к оптимизации расходов и сокращении нагрузки на IT-отдел компании-заказчика. Центры обработки данных Mail.ru Cloud Solutions располагаются на территории РФ, что обеспечивает соблюдение требований закона «О персональных данных» (№152-ФЗ) и гарантирует безопасность для пользователей. Оба решения входят в Единый реестр отечественного ПО.

«Выбор надежного партнера — важный шаг на пути развития продукта. Наше сотрудничество с платформой Mail.ru Cloud Solutions открывает пользователям доступ к надежной и качественной услуге на базе отечественных разработок. Технологическая совместимость IT-решений «Мойофис» и Mail.ru Cloud Services значительно сокращает временные и финансовые издержки, упрощает процессы выбора ПО, развертывания и тестирования решений, а также обеспечивает непрерывность бизнес-процессов. Интеграция позволяет развернуть совместную работу сотрудников в облачном офисе в течение одного дня», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Мойофис».

«Мы выделяем помощь ведущим разработчикам ПО в SaaS-реализации продуктов как одно из приоритетных направлений развития платформы MCS. Наше партнерство с Мойофис поможет клиентам быстрее разворачивать надежные сервисы для совместной работы и упростить масштабирование систем», — сказал Илья Летунов, руководитель облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Мойофис частное облако» — полностью автономная и независимая от иностранного ПО платформа для совместной работы с документами и коммуникации. Облачное решение состоит из редакторов текстовых и табличных файлов, презентаций, мессенджера, а также клиентских и серверных приложений электронной почты, календаря и контактов. Продукт предоставляет совместный доступ к документам, возможность их хранения внутри защищенного периметра информационной системы и надежный контроль над пользовательскими данными.