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Новые облачные технологии МойОфис Частное облако MyOffice Private Cloud
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.12.2024
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«Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза
ологии»; НОТ) подготовила новые релизы своих корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus Pro 1.7, «Мой офис Частное облако 3.2» и «Мой офис Стандартный». Кроме того, была расширена функциональ
|18.04.2024
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Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании
производитель офисного программного обеспечения (ПО) «Мой Офис» поставил 5 тыс. лицензий Squadus и «Мой Офис Частное Облако 2» горнодобывающей компании Highland Gold. Представитель компании рас
|20.09.2023
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Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис»
коммуникаций. Регион суммарно приобрел более 3,2 тыс лицензий почтовой системы «Мойофис почта 2» и «Мойофис частное облако 2». Продукты используются для создания единой коммуникационной среды г
|12.10.2022
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«Мой офис» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость своих продуктов для обеспечения безопасного хранения данных
подтвердили эффективность совместного функционирования системы хранения данных в составе продуктов «Мой офис частное облако 2» и «Мой офис профессиональный 2» и решения для контроля и защиты се
|26.01.2022
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«Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS
произошли при работе с таблицами на всех платформах, появились перекрестные ссылки в документах и публичные ссылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновлением 2022.01, «Мой офис» выпустил дистрибутив коммерческого продукта «Мой офис стандартный» дл
|13.07.2017
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Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX
«Новые облачные технологии» анонсировала выход обновления продуктов «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и «МойОфис Мобильный».«МойОфис Частное облако» позволяет работать в приложениях «МойОфис» через web-интерфейс. В последнем обновлении добавлен до
|21.03.2016
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«МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако» вошли в реестр российского ПО
Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений «МойОфис», объявила о внесении в реестр российского ПО программных продуктов «МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако». Об этом говорится в заявлении «Новых облачных технологий», поступившем в редакцию CNews. Таким образом, теперь в реестре находятся три продукта компании — ранее там был
|09.03.2016
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Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта»
Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений, объявила о доступности обновленных версий продуктов «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта». Продукты ориентированы на корпоративный и государственный сегменты, для которых безопасность данных в сочетании с использованием удобных офисных прило
Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Apache Software Foundation - ASF 232 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 1
|Комиссаров Дмитрий 250 16
|Щеглов Петр 87 7
|Непочатова Елена 22 6
|Буравцов Александр 20 4
|Фенюшин Евгений 26 4
|Чеглаков Андрей 63 3
|Иванников Александр 23 3
|Гринев Александр 2 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Кривенко Виталий 23 2
|Савюк Виктор 41 2
|Мыскин Роман 40 2
|Калякин Павел 80 2
|Бардина Елена 7 2
|Набутовский Алексей 3 2
|Прибочий Михаил 44 2
|Земков Сергей 159 2
|Меньшов Кирилл 142 2
|Давидан Александр 16 1
|Басов Алексей 117 1
|Доброхотов Алексей 19 1
|Губарев Алексей 5 1
|Волков Егор 14 1
|Члек Сергей 27 1
|Шумовский Иван 7 1
|Горелова Анастасия 11 1
|Кириллов Павел 8 1
|Морозов Игорь 59 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Шевелева Алевтина 2 1
|Голдсмит Никита 3 1
|Логинов Станислав 43 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Печникова Юлия 19 1
|Усова Марина 26 1
|Пертенава Лилиана 8 1
|Болотник Андрей 1 1
|Левкевич Михаил 59 1
|Истомин Константин 58 1
|Зотов Александр 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11587 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1288 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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