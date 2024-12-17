«Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза ологии»; НОТ) подготовила новые релизы своих корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus Pro 1.7, «Мой офис Частное облако 3.2» и «Мой офис Стандартный». Кроме того, была расширена функциональ

Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании производитель офисного программного обеспечения (ПО) «Мой Офис» поставил 5 тыс. лицензий Squadus и «Мой Офис Частное Облако 2» горнодобывающей компании Highland Gold. Представитель компании рас

Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис» коммуникаций. Регион суммарно приобрел более 3,2 тыс лицензий почтовой системы «Мойофис почта 2» и «Мойофис частное облако 2». Продукты используются для создания единой коммуникационной среды г

«Мой офис» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость своих продуктов для обеспечения безопасного хранения данных подтвердили эффективность совместного функционирования системы хранения данных в составе продуктов «Мой офис частное облако 2» и «Мой офис профессиональный 2» и решения для контроля и защиты се

«Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS произошли при работе с таблицами на всех платформах, появились перекрестные ссылки в документах и публичные ссылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновлением 2022.01, «Мой офис» выпустил дистрибутив коммерческого продукта «Мой офис стандартный» дл

Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX «Новые облачные технологии» анонсировала выход обновления продуктов «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и «МойОфис Мобильный».«МойОфис Частное облако» позволяет работать в приложениях «МойОфис» через web-интерфейс. В последнем обновлении добавлен до

«МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако» вошли в реестр российского ПО Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений «МойОфис», объявила о внесении в реестр российского ПО программных продуктов «МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако». Об этом говорится в заявлении «Новых облачных технологий», поступившем в редакцию CNews. Таким образом, теперь в реестре находятся три продукта компании — ранее там был