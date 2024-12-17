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Новые облачные технологии МойОфис Частное облако MyOffice Private Cloud

СОБЫТИЯ

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17.12.2024 «Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза

ологии»; НОТ) подготовила новые релизы своих корпоративных продуктов Squadus 1.7, Squadus Pro 1.7, «Мой офис Частное облако 3.2» и «Мой офис Стандартный». Кроме того, была расширена функциональ
18.04.2024 Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании

производитель офисного программного обеспечения (ПО) «Мой Офис» поставил 5 тыс. лицензий Squadus и «Мой Офис Частное Облако 2» горнодобывающей компании Highland Gold. Представитель компании рас
20.09.2023 Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис»

коммуникаций. Регион суммарно приобрел более 3,2 тыс лицензий почтовой системы «Мойофис почта 2» и «Мойофис частное облако 2». Продукты используются для создания единой коммуникационной среды г
12.10.2022 «Мой офис» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость своих продуктов для обеспечения безопасного хранения данных

подтвердили эффективность совместного функционирования системы хранения данных в составе продуктов «Мой офис частное облако 2» и «Мой офис профессиональный 2» и решения для контроля и защиты се
26.01.2022 «Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS

произошли при работе с таблицами на всех платформах, появились перекрестные ссылки в документах и публичные ссылки на общие папки в облаке, а также была улучшена функциональность файлового менеджера «Мой офис частное облако». Создавайте и редактируйте файлы на платформе macOS Одновременно с обновлением 2022.01, «Мой офис» выпустил дистрибутив коммерческого продукта «Мой офис стандартный» дл
13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX

«Новые облачные технологии» анонсировала выход обновления продуктов «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и «МойОфис Мобильный».«МойОфис Частное облако» позволяет работать в приложениях «МойОфис» через web-интерфейс. В последнем обновлении добавлен до
21.03.2016 «МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако» вошли в реестр российского ПО

Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений «МойОфис», объявила о внесении в реестр российского ПО программных продуктов «МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако». Об этом говорится в заявлении «Новых облачных технологий», поступившем в редакцию CNews. Таким образом, теперь в реестре находятся три продукта компании — ранее там был
09.03.2016 Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта»

Компания «Новые облачные технологии», разработчик облачной платформы и офисных приложений, объявила о доступности обновленных версий продуктов «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта». Продукты ориентированы на корпоративный и государственный сегменты, для которых безопасность данных в сочетании с использованием удобных офисных прило

Публикаций - 75, упоминаний - 101

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 494 40
Microsoft Corporation 25853 10
Ростелеком 11026 7
Softline - Софтлайн 3788 6
9681 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3159 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1012 4
Google LLC 12772 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5708 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 3
Системы документооборота 522 2
Amazon Inc - Amazon.com 3300 2
Apple Inc 13261 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 2
VK - Mail.ru Group 3613 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 2
Red Hat 1380 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 491 2
TrueConf - ТруКонф 457 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1107 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 518 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 1
2domains 4 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 1
Элефус - Elephus 6 1
Ventra - Вентра 51 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 14 1
Box inc - box.com - box.net 377 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 562 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 425 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 97 1
Почта России ПАО 2388 8
Газпром ПАО 1498 6
РЖД - Российские железные дороги 2106 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 4
Volvo Cars 263 2
КонсультантПлюс 163 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1810 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 177 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 301 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5798 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3679 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6665 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 203 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 143 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3084 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 461 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1520 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 401 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Администрация Курской области 28 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Apache Software Foundation - ASF 232 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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