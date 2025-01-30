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Кириллов Павел



30.01.2025 Совместные испытания Netopia и «С-Терра СиЭсПи» открывают новые горизонты кибербезопасности 1
24.09.2024 Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС» 1
26.07.2024 «Нетопия» и «Код Безопасности» стали технологическими партнерами 1
17.04.2024 Резидент «Сколково» представил обновленный продукт для сетевой безопасности 1
13.05.2020 «Элефус» перевела работу администрации городского округа Истра в частное облако 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кириллов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Netopia - Нетопия 13 2
Код Безопасности 619 1
Ред Софт - Red Soft 709 1
Элефус - Elephus 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6129 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 564 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3862 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 715 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 182 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11965 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6974 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1989 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6243 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 891 1
Netopia FC - Netopia Firewall Compliance 7 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 104 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 926 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Лебедев Дмитрий 16 1
Рустамов Рустам 414 1
Гринев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 2
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 52 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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