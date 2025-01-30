Кириллов Павел
Кириллов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Netopia - Нетопия 13 2
|Код Безопасности 619 1
|Ред Софт - Red Soft 709 1
|Элефус - Elephus 5 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
|Лебедев Дмитрий 16 1
|Рустамов Рустам 414 1
|Гринев Александр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144552 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.