Netopia FC Netopia Firewall Compliance
Netopia Firewall Compliance — платформа контроля сетевой безопасности и расчета векторов атак. ПО визуализирует сетевую инфраструктуру, оптимизирует правила сетевого доступа. Проводит расчет возможных векторов атак с учетом настроек сетевого оборудования. Приоритизирует уязвимости. Netopia Firewall Compliance входит в реестр российского ПО и репозиторий АФТ.
Netopia FC и организации, системы, технологии, персоны:
|Netopia - Нетопия 13 5
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
|Ред Софт - Red Soft 709 1
|Код Безопасности 619 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1183 1
|Tufin 9 1
|AlgoSec 8 1
|Skybox Security 29 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
|Кириллов Павел 5 2
|Лебедев Дмитрий 16 1
|Рустамов Рустам 414 1
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