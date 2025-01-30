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Netopia FC Netopia Firewall Compliance


Netopia Firewall Compliance — платформа контроля сетевой безопасности и расчета векторов атак. ПО визуализирует сетевую инфраструктуру, оптимизирует правила сетевого доступа. Проводит расчет возможных векторов атак с учетом настроек сетевого оборудования. Приоритизирует уязвимости. Netopia Firewall Compliance входит в реестр российского ПО и репозиторий АФТ.


30.01.2025 Совместные испытания Netopia и «С-Терра СиЭсПи» открывают новые горизонты кибербезопасности 1
24.09.2024 Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС» 2
15.08.2024 «Нетопия» и UserGate стали технологическими партнерами 2
26.07.2024 «Нетопия» и «Код Безопасности» стали технологическими партнерами 3
25.07.2024 Интеграция решения Netopia Firewall Compliance с PT VM MP8 2
17.04.2024 Резидент «Сколково» представил обновленный продукт для сетевой безопасности 2
13.09.2023 Netopia расширяет портфель продуктов, добавляя Firewall Compliance 2

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Netopia FC и организации, системы, технологии, персоны:

Netopia - Нетопия 13 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Ред Софт - Red Soft 709 1
Код Безопасности 619 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1183 1
Tufin 9 1
AlgoSec 8 1
Skybox Security 29 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2061 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3862 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 564 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6129 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 182 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 715 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13143 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2149 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3734 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 926 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 104 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 1
Кириллов Павел 5 2
Лебедев Дмитрий 16 1
Рустамов Рустам 414 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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