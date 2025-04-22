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Netopia и «ИнфоТеКС» стали технологическими партнерами

Совместные испытания продуктов двух компаний показали высокий уровень совместимости и корректную работу в различных сценариях. Об этом CNews сообщили представители Netopia.

Со стороны разработок «ИнфоТеКС» были рассмотрены сценарии сбора, обработки и отображения информации о состоянии объектов защищенных сетей VIPNet и СЗИ.

Со стороны платформы сетевой безопасности Netopia Firewall Compliance был проверен модуль анализа и оптимизации сетевых политик, была построена динамическая карта сети. Были приоритизированы уязвимости, на их основе платформа построила предполагаемые векторы атак.

Партнерская работа компаний позволит упростить управление информационной безопасностью в организациях-клиентах.

Павел Кириллов, технический директор Netopia: «Очень радостно видеть открытость к сотрудничеству со стороны отечественных разработчиков средств криптографической защиты информации. Вместе мы делаем одно большое дело – повышаем киберзащиту нашего государства».

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