«Нетопия» и UserGate стали технологическими партнерами

Платформа контроля сетевой безопасности и расчета векторов атак Netopia Firewall Compliance и российский разработчик экосистемы ИБ-решений UserGate провели технологическую интеграцию своих продуктов.

Технологическая интеграция оптимизировала совместное использование продуктов компаний и позволила сократить количество инцидентов, связанных с неправильной настройкой конфигураций.

В ходе испытаний специалисты UserGate предоставили API для экспорта данных о конфигурации отечественного межсетевого экрана UserGate (NGFW) версии 7. Инженеры «Нетопии» отвечали за развертывание платформы контроля сетевой безопасности и расчета векторов атак – Netopia Firewall Compliance.

Слаженная работа двух компаний позволила решить вопросы управления политиками безопасности и определения критичных активов. Это упростит процесс импортозамещения NGFW для российских заказчиков.