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Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС»

Netopia Firewall Compliance от компании «Нетопия» поможет пользователям «Ред ОС» усилить сетевую безопасность благодаря продвинутым средствам мониторинга трафика и приоритизации уязвимостей. Совместное внедрение данных решений позволит организациям создавать защищенные ИТ-инфраструктуры на базе отечественных разработок. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетопия».

Специалисты компаний «Ред Софт» и «Нетопия» завершили проверку совместимости операционной системы «Ред ОС» с платформой сетевой безопасности Netopia Firewall Compliance. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную работу.

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Павел Кириллов, технический директор компании «Нетопия»: «Операционная система играет ключевую роль для нашего программного обеспечения Netopia Firewall Compliance. Именно она служит фундаментом нашей стабильной и надежной работы на пользу заказчиков. Мы особенно ценим открытость и активное сотрудничество с командой «Рел Софт», которая проявляет стремление к совместной работе».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Рел Софт»: «Ред ОС применяется в отраслях, где стабильная и непрерывная работа особенно ценна, а вопрос сетевой безопасности становится критически важным. Мы рады предлагать пользователям инструменты, которые обеспечат дополнительную защиту ИТ-инфраструктуры от злоумышленников. Благодарим коллег из компании «Нетопия» за плодотворное сотрудничество».

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