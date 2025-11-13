Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лебедев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Лебедев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Захаров Роман 2 1
|Ишуткин Иван 3 1
|Шанина Ирина 27 1
|Закеров Марат 2 1
|Кайкова Ирина 4 1
|Виноградова Надежда 3 1
|Рощин Петр 1 1
|Зуева Ирина 4 1
|Башилова Екатерина 1 1
|Аббакумов Семён 1 1
|Дрожников Александр 1 1
|Шпаков Андрей 0 1
|Иванова Юлия 5 1
|Грудинин Дмитрий 26 1
|Погодин Андрей 3 1
|Горицкий Дмитрий 1 1
|Голубков Владимир 5 1
|Боброва Анна 5 1
|Наумовский Лу 3 1
|Левченко Юрий 1 1
|Сорокина Анна 10 1
|Бернштам Евгений 1 1
|Бушева Ирина 1 1
|Косовская Татьяна 1 1
|Лебедев Илья 4 1
|Ivanovic Bojan - Иванович Боян 1 1
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
|Zuppet Stefano - Зуппет Стефано 1 1
|Павлова Алина 1 1
|Осеевский Михаил 332 1
|Кириенко Владимир 143 1
|Анохин Сергей 109 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Воронин Петр 37 1
|Шарак Андрей 66 1
|Смирнов Александр 86 1
|Байков Андрей 6 1
|Осокин Андрей 10 1
|Николаев Илья 4 1
|Соловьев Юрий 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.