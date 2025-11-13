Разделы

Лебедев Дмитрий


СОБЫТИЯ


Информационная безопасность 2025 1
13.11.2025 Дмитрий Лебедев, Евгений Тарелкин -

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

 1
23.10.2025 Представители нового поколения ценят возможность взаимодействия с цифровыми сервисами в жилых комплексах 1
11.09.2025 «Код Безопасности» и «Цифровые решения» разработали защиту для веб-сервисов 1
21.08.2025 «Код Безопасности»: 60% российских компаний перейдут на отечественные решения сетевой безопасности до 2026 года 1
07.04.2025 Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке 1
07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер» 1
11.03.2025 Платформы IPC-R800 NGFW «Континент 4» прошли независимое тестирование производительности 1
03.03.2025 Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения 1
11.02.2025 «СерчИнформ SIEM» поддержала детальную вычитку событий из NGFW «Континент 4» от «Кода Безопасности» 1
18.12.2024 NGFW «Континент 4» защитил ИТ-инфраструктуру регионального банка 1
10.12.2024 Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов 1
13.11.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Код Безопасности» интегрировали «Континент ZTN-клиент» с ПК «Сакура» 1
16.10.2024 Аудитория мобильного приложения для «умного дома» в жилых комплексах ГК «Кортрос» превысила 10 тысяч пользователей 1
15.08.2024 Компания «Актив» присоединилась  к КиберАльянсу «Кода Безопасности» 1
26.07.2024 «Нетопия» и «Код Безопасности» стали технологическими партнерами 1
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 1
10.04.2024 «Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
08.04.2021 Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять продукты из столичных магазинов 1
21.11.2017 «Мегаполис» развивает онлайн-продажи на основе SAP Hybris Commerce Cloud 1
27.04.2017 В Tele2 избран новый состав совета директоров 1
13.05.2014 «БФА Банк» построил СЭД на базе Docsvision 5.2 1
16.06.2011 Symantec обеспечит учебные заведения России и СНГ льготным ПО 1
02.07.2008 «АйТи» модернизировала телекоммуникационные сети ФСК ЕЭС 1
26.04.2002 Избран новый состав правления "Ассоциации российских банков-членов Visa" 1

Код Безопасности 702 13
Cisco Systems 5222 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 2
Check Point Software Technologies 800 2
Palo Alto Networks 167 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 62 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 11 1
Multifactor - Мультифактор 85 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 1
Netopia - Нетопия 18 1
Лаборатория цифровизации жилья 3 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 10 1
Ростелеком 10306 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Yandex - Яндекс 8434 1
SAP SE 5426 1
АйТи 1439 1
Telegram Group 2571 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 1
Fortinet 405 1
Unicorn - Юникорн 61 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 1
ICL ГК 447 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 1
Directum - Директум 1164 1
Broadcom - VMware 2490 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 25 1
Менатеп - Menatep 39 1
Челиндбанк 9 1
Samsonite - Самсонайт - Чемодан Про 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 1
Альфа-Банк 1868 1
Visa International 1972 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
ВкусВилл - Избёнка 185 1
McDonald’s - Макдоналдс 203 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 11
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 451 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 875 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 2
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 241 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 194 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 957 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 602 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 755 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 123 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 72 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 133 9
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 67 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 157 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
Veritas Symantec System Recovery 3 1
Cisco WAAS - Cisco Wide-Area Application Services - услуги для приложений в глобальных сетях 12 1
Netopia FC - Netopia Firewall Compliance 11 1
Код Безопасности - Jinn Server - Jinn-Client - ПАК доверенной визуализации и подписи 10 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 10 1
YAML - Ain't Markup Language 31 1
Цифровые решения НПП - DS Proxima 4 1
Microsoft Security Essentials - MSE 141 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 63 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 103 1
Код Безопасности - vGate 83 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 1
Актив - Рутокен OTP 7 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 60 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 317 1
Код Безопасности - Континент TLS VPN 13 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 1
Захаров Роман 2 1
Ишуткин Иван 3 1
Шанина Ирина 27 1
Закеров Марат 2 1
Кайкова Ирина 4 1
Виноградова Надежда 3 1
Рощин Петр 1 1
Зуева Ирина 4 1
Башилова Екатерина 1 1
Аббакумов Семён 1 1
Дрожников Александр 1 1
Шпаков Андрей 0 1
Иванова Юлия 5 1
Грудинин Дмитрий 26 1
Погодин Андрей 3 1
Горицкий Дмитрий 1 1
Голубков Владимир 5 1
Боброва Анна 5 1
Наумовский Лу 3 1
Левченко Юрий 1 1
Сорокина Анна 10 1
Бернштам Евгений 1 1
Бушева Ирина 1 1
Косовская Татьяна 1 1
Лебедев Илья 4 1
Ivanovic Bojan - Иванович Боян 1 1
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
Zuppet Stefano - Зуппет Стефано 1 1
Павлова Алина 1 1
Осеевский Михаил 332 1
Кириенко Владимир 143 1
Анохин Сергей 109 1
Джамалов Евгений 17 1
Воронин Петр 37 1
Шарак Андрей 66 1
Смирнов Александр 86 1
Байков Андрей 6 1
Осокин Андрей 10 1
Николаев Илья 4 1
Соловьев Юрий 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 161 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 554 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 287 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 1
Английский язык 6876 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

