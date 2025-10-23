Разделы

Представители нового поколения ценят возможность взаимодействия с цифровыми сервисами в жилых комплексах

Почти 40% россиян в возрасте до 30 лет готовы ежедневно взаимодействовать с цифровыми сервисами в составе жилых комплексов. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков ГК «Кортрос». По результатам опроса, самой востребованной функцией цифровых ассистентов в жилых комплексах является помощь в решении бытовых вопросов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кортрос».

Эксперты ГК «Кортрос» проанализировали предпочтения россиян при выборе инфраструктурных решений, которые бы они хотели видеть в составе современных жилых комплексов. В опросе, проведенном методом онлайн-анкетирования в период с 1 по 15 октября 2025 г., приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 30 лет из всех городов России.

Согласно результатам опроса, наиболее важными в жилых комплексах представители нового поколения считают места для работы и отдыха — этот вариант ответа выбрали 40% опрошенных. На втором месте — спортивная инфраструктура. Так ответили 30% респондентов. Третью строчку занимают цифровые решения. Например, цифрового консьержа в составе современных жилых комплексов хотели бы видеть 20% опрошенных. Декоративные локации или арт-объекты на территории кварталов отметили 10% респондентов.

При ответе на вопрос «Какие функции цифрового консьержа наиболее актуальны для вас» 40% опрошенных выбрали вариант «помощь в решении бытовых вопросов». При этом 37% респондентов хотели бы таким образом узнавать новости квартала. Еще 23% хотели бы, чтобы цифровой ассистент помогал им с навигацией по жилому комплексу.

«Искусственный интеллект и цифровизация развивают строительную отрасль и, безусловно, пользуются спросом у наших потенциальных покупателей. Как девелопер, который идет в ногу со временем, мы уже на ряде своих проектов используем данные технологии для повышения качества жизни наших резидентов. В настоящее время специалисты нашей компании работают над созданием виртуального «аватара» для жилого комплекса ULTIMAcity в районе Южного порта. Предполагается, что он будет использоваться в качестве цифрового консьержа. Аватар получит женский облик и сможет в перспективе самостоятельно генерировать ответы на вопросы резидентов», — сказал директор по цифровой трансформации ГК «Кортрос» Дмитрий Лебедев.

По результатам исследования, 39% респондентов готовы ежедневно взаимодействовать с цифровыми сервисами в составе жилых проектов. Еще 35% хотели бы пользоваться ИT-решениями несколько раз в неделю. Всего 26% опрошенных оказались не готовы к цифровому взаимодействию.

