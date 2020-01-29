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Шпаков Андрей




Публикаций - , упоминаний -

Шпаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 7
Код Безопасности 621 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Ред Софт - Red Soft 720 1
Multifactor - Мультифактор 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 7
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 776 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 4
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 180 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1278 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 3
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 209 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 3
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 59 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1919 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13846 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3766 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6061 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14437 2
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 256 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1463 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 241 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2176 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3842 1
Кибербезопасность - FIDO WebAuthn - Web Authentication 18 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 597 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2145 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12227 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 786 1
Repository - Репозиторий 867 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 1
USB Type-A - USB-A 520 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16194 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1106 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
Актив - Рутокен MFA 8 5
Актив - Рутокен Guardant 52 3
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 30 2
Linux OS 10013 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 164 2
S-Terra Клиент А 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 1
Код Безопасности - vGate 73 1
Актив - Рутокен ОТР 1 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 109 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог 6 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 946 1
Multifactor - Pushed 4 1
Реак Софт - Blitz Identity Provider 12 1
Анфимов Павел 48 1
Лебедев Дмитрий 17 1
Коротун Роман 1 1
Рустамов Рустам 416 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 4
Аудит - аудиторский услуги 2685 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
Создано именных указателей - 168817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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