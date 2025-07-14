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Реак Софт Blitz Identity Provider
Сервер аутентификации Blitz Identity Provider – это программное обеспечение для управления идентификацией, аутентификацией и контролем доступа пользователей. Продукт относится к классу решений Identity & Access Management, Web Single Sign-On и позволяет оснастить веб-сайты и мобильные приложения компании функциями защиты учетных записей пользователей, построенными с учетом современных практик безопасности. Blitz Identity Provider сертифицирован на соответствие требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.
УПОМИНАНИЯ
Реак Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Ванин Михаил 8 7
|Фенюшин Евгений 26 1
|Емышев Владимир 13 1
|Корешков Иван 8 1
|Степанюк Михаил 70 1
|Шпаков Андрей 0 1
|Фоменко Олег 19 1
|Пустарнаков Роман 46 1
|Мугалев Иван 7 1
|Новоселов Иван 35 1
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