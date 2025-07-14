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Реак Софт Blitz Identity Provider

Реак Софт - Blitz Identity Provider

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider – это программное обеспечение для управления идентификацией, аутентификацией и контролем доступа пользователей. Продукт относится к классу решений Identity & Access Management, Web Single Sign-On и позволяет оснастить веб-сайты и мобильные приложения компании функциями защиты учетных записей пользователей, построенными с учетом современных практик безопасности. Blitz Identity Provider сертифицирован на соответствие требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.

УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Совместимость Infrascope и Blitz Identity Provider повысит защищенность учетных записей пользователей 2
26.08.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и ОС «Роса Хром 12 Сервер» 2
25.07.2024 Интеграция Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider: новые возможности надежной идентификации пользователей 2
23.07.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и платформы АТОЛЛ 2
08.07.2024 «Газинформсервис» и Identity Blitz заключили соглашение о партнерстве 2
20.05.2024 Merlion и Identity Blitz объявляют о стратегическом партнерстве 2
06.03.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и устройств «Рутокен MFA» 2
27.02.2024 Подтверждена совместимость Ankey IDM и Blitz ldentity Provider 3
08.02.2024 «МСофт» и Identity Blitz заключили соглашение о технологическом партнерстве 2
15.03.2018 Вышла новая версия сервера аутентификации Blitz Identity Provider 2.13.0 1
31.10.2017 «Реак Софт» и «Новые облачные технологии» договорились работать вместе 1
16.05.2017 «Реак Софт» представила сервер аутентификации Blitz Identity Provider версии 2.9.0 1
24.05.2016 Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Реак Софт» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 23

Реак Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Реак Софт 9 5
Газинформсервис - ГИС 328 2
Microsoft Corporation 24939 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
MSoft - МСофт 16 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 319 1
Merlion - Мерлион 846 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 295 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 1
АТОЛЛис 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6127 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11641 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 7
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 649 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 6
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11721 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 817 3
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 89 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 849 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6648 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 3
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 211 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9481 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10927 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 82 2
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 92 2
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2629 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1218 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 388 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 1
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