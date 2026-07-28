Дополнительные методы аутентификации для отечественной системы управления доступом: MFASoft и Identity Blitz интегрировали свои продукты

Компании MFASoft и Identity Blitz сообщают об успешном завершении испытаний модуля для интеграции программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. По результатам испытаний стороны выпустили сертификат, подтверждающий совместимость этих программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

Системы управления доступом превратились в один из ключевых элементов современной корпоративной ИТ-инфраструктуры. Они обеспечивают централизованное управление учетными записями и политиками доступа, реализуют единый вход (SSO) в корпоративные приложения, в том числе с применением многофакторной аутентификации (MFA). Благодаря этому организации повышают уровень информационной безопасности, упрощают администрирование и снижают совокупную стоимость владения своими ИТ-ресурсами.

Отечественный сервер аутентификации Blitz Identity Provider предназначен для построения таких систем. Он позволяет выполнить требования отечественных регуляторов и подходит организациям, где идет или уже завершен процесс импортозамещения. Одна из его важных особенностей – поддержка различных методов аутентификации. Для расширения возможностей продукта его интегрировали с российским программным комплексом MFASoft Secure Authentication Server. Совместное решение позволяет использовать для единого входа в корпоративные веб-приложения любой из методов, доступных в MFASoft SAS, в качестве второго фактора аутентификации Blitz Identity Provider.

Ранее продукты уже можно было связать по протоколу LDAP, однако такой способ имел ряд технических ограничений. Для бесшовного взаимодействия разработчики компании MFASoft создали специальный агент аутентификации в виде расширения для сервера аутентификации Blitz Identity Provider. Благодаря открытым API обеих платформ доработка их ядер не потребовалась – это упрощает поддержку решения при выходе новых версий. Агент поддерживает все типы аутентификаторов MFASoft в одно- и двухэтапном режимах, позволяя пользователю выбирать нужный метод с помощью символа-триггера.

Решение доступно заказчикам MFASoft (версия SAS 1.15 и выше) и Identity Blitz (релиз 5.33 и новее). Проект реализован с учетом требований крупных российских компаний, поэтому готов к внедрению в продуктивную среду без дополнительных доработок.

«Проект хорошо демонстрирует наш подход к интеграции: заказчик должен иметь возможность самостоятельно выбирать продукты разных классов, которые наилучшим образом соответствуют его требованиям и без проблем стыкуются благодаря открытым стандартам. При необходимости один из продуктов в этой связке можно будет заменить. Экосистемный подход, когда один вендор предлагает сразу несколько продуктов разных классов и сам берет на себя их интеграцию, только на первый взгляд выглядит привлекательным, ведь интеграция внутри одного вендора не предъявляет жестких требований к открытости и интероперабельности. В результате при попытке заменить один из компонентов решения заказчик может столкнуться с проблемами. Фактически такой подход жестко привязывает заказчика к одному вендору, снижает гибкость и замедляет отдачу от внедрения», – сказал Михаил Рожнов, технический директор MFASoft.

«Этот проект – наглядный пример нашего подхода к сочетанию конкуренции и сотрудничества. Разработчики Blitz Identity Provider закладывают в продукт максимальную архитектурную гибкость, чтобы он легко интегрировался с любыми инфраструктурными сервисами, включая конкурирующие решения. Для заказчика это означает свободу выбора без привязки к одному поставщику и возможность использовать лучшие инструменты на рынке. Если объединение наших технологий позволяет эффективнее закрыть потребность заказчика, то мы всегда находим общий язык ради его интересов. Мы даем рынку возможность свободно комбинировать решение Blitz Identity Provider со сторонними системами», – отметил Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.