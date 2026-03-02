Разделы

Централизованный контроль доступа для контейнеров: «Боцман» и Blitz Identity Provider успешно протестированы

Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и Identity Blitz объявили о завершении испытаний, подтвердивших полную совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. По итогам тестирования выпущен официальный сертификат, удостоверяющий корректную и стабильную совместную работу решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Достигнутая интеграция обеспечивает централизованное управление идентификацией и доступом пользователей к контейнерной среде. Благодаря поддержке стандартных протоколов аутентификации Blitz Identity Provider подключается к платформе «Боцман» без существенных изменений в архитектуре заказчика и органично встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру организации.

Совместное использование продуктов формирует единую точку контроля доступа к Kubernetes-кластерам и контейнерным приложениям. Заказчики получают возможность применять сквозную аутентификацию и централизованные политики безопасности, что значительно снижает риски компрометации учетных записей, упрощает администрирование и повышает прозрачность эксплуатации контейнерной среды.

«Для нас важно развивать экосистему технологических партнерств и обеспечивать корректную работу Blitz Identity Provider в связке с российскими инфраструктурными решениями. Интеграция с платформой «Боцман» позволяет заказчикам объединить управление доступом к корпоративным системам и контейнерной среде в рамках единой политики безопасности», — сказал Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.

«При построении контейнерной инфраструктуры заказчики часто сталкиваются с вопросом: как сохранить привычный уровень безопасности при переходе на новые технологии. Подтвержденная совместимость «Боцмана» с Blitz Identity Provider снимает этот вопрос. Организации получают предсказуемый, проверенный механизм аутентификации, который встраивается в уже существующий ландшафт без болезненных изменений и простоев», — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман».

