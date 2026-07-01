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Кулагин Антон

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью 1
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Кулагин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2977 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1411 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 323 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 96 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Google LLC 12605 1
Почта России ПАО 2340 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3087 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1894 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6833 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 679 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 112 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 37 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12077 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1136 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 1
Microsoft Windows 16796 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 644 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1550 1
Linux OS 11430 1
Apple macOS 2390 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 1
Массух Илья 239 1
Путин Владимир 3445 1
Тятюшев Максим 195 1
Доманов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1028 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11442 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4566 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1710 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 140 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
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