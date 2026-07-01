Индексная книга (каталог) CNews*
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Кулагин Антон
СОБЫТИЯ
|01.07.2026
|Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью 1
|26.05.2020
|В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Кулагин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2340 1
|Microsoft Windows 16796 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 644 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1550 1
|Linux OS 11430 1
|Apple macOS 2390 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 1
|Массух Илья 239 1
|Путин Владимир 3445 1
|Тятюшев Максим 195 1
|Доманов Алексей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.