Identity Blitz и «Ред Софт» подтвердили совместимость Blitz Identity Provider и «Ред Адм»

Российский разработчик средств аутентификации и управления доступом Identity Blitz и создатель отечественной экосистемы системного программного обеспечения «Ред Софт» официально подтвердили полную совместимость сервера аутентификации Blitz Identity Provider и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Об этом CNews сообщили представители Identity Blitz.

Партнерство российских вендоров направлено на решение одной из главных задач современного бизнеса — построение защищенной и полностью независимой цифровой среды. «Ред Адм» — система централизованного управления, в состав которой входит служба каталогов, может использоваться при переходе с Microsoft Active Directory на отечественную инфраструктуру.

Подтвержденная совместимость Blitz Identity Provider и «Ред Адм» позволяет использовать службу каталогов «Ред Адм» в качестве источника данных об учетных записях пользователей для сценариев управления аутентификацией и доступом. «Ред Адм» обеспечивает централизованное управление объектами домена, а Blitz Identity Provider — механизмы аутентификации и единого входа в корпоративные приложения. Совместное использование решений позволяет организациям формировать отечественный контур управления идентификацией и доступом и последовательно снижать зависимость от зарубежного инфраструктурного ПО.

«Сегодня корпоративный сектор заинтересован в комплексных, готовых к внедрению экосистемных продуктах. Наше сотрудничество с компанией «Ред Софт» позволяет предложить клиентам все необходимое для безопасного и эффективного управления доступом в суверенном ИТ-контуре. Интеграция Blitz Identity Provider с системой «Ред Адм» дает бизнесу возможность легко перейти на отечественный софт без потери производительности труда и лишних затрат на администрирование», — сказал Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.

«Построение развитой и надежной технологической экосистемы — один из ключевых приоритетов нашей компании. Совместимость системы «Ред Адм» и сервера аутентификации Blitz Identity Provider открывает перед нашими заказчиками широкие возможности по упрощению работы системных администраторов и повышению уровня защиты данных. Совместное использование проверенных отечественных решений создает четкий ориентир для рынка, упрощает построение и развитие отечественного контура управления идентификацией и доступом», — отметил Владислав Цынский, руководитель направления развития «Ред Адм».