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Реак Софт Blitz Identity Provider Blitz Smart Card Plugin
Сервер аутентификации Blitz Identity Provider – это программное обеспечение для управления идентификацией, аутентификацией и контролем доступа пользователей. Продукт относится к классу решений Identity & Access Management, Web Single Sign-On и позволяет оснастить веб-сайты и мобильные приложения компании функциями защиты учетных записей пользователей, построенными с учетом современных практик безопасности. Blitz Identity Provider сертифицирован на соответствие требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Реак Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Ванин Михаил 16 13
|Мугалев Иван 9 2
|Головлев Максим 17 1
|Товстолип Александр 10 1
|Валин Максим 19 1
|Соловьева Светлана 19 1
|Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 15 1
|Czerwinski Pawel 6 1
|Талипов Руслан 25 1
|Колотев Дмитрий 32 1
|Кораблев Георгий 3 1
|Гончар Марьян 31 1
|Казарин Иван 28 1
|Носков Кирилл 17 1
|Гайсин Вадим 31 1
|Дандаев Сафрон 3 1
|Бреган Андрей 28 1
|Варнаков Юрий 17 1
|Петросюк Георгий 2 1
|Доманов Алексей 15 1
|Штефан Константин 15 1
|Лапченко Владислав 15 1
|Козеруков Дмитрий 16 1
|Сухняк Дмитрий 15 1
|Замятина Надежда 15 1
|Пархоменко Павел 1 1
|Хабибуллина Алина 15 1
|Беспалова Екатерина 1 1
|Новикова Марина 15 1
|Кашин Георгий 15 1
|Халяпин Сергей 99 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Карелин Павел 24 1
|Коротнев Константин 35 1
|Павлов Максим 24 1
|Емышев Владимир 17 1
|Кулагин Антон 16 1
|Костров Дмитрий 39 1
|Демидов Дмитрий 38 1
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