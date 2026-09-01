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Реак Софт Blitz Identity Provider Blitz Smart Card Plugin

Реак Софт - Blitz Identity Provider - Blitz Smart Card Plugin

Сервер аутентификации Blitz Identity Provider – это программное обеспечение для управления идентификацией, аутентификацией и контролем доступа пользователей. Продукт относится к классу решений Identity & Access Management, Web Single Sign-On и позволяет оснастить веб-сайты и мобильные приложения компании функциями защиты учетных записей пользователей, построенными с учетом современных практик безопасности. Blitz Identity Provider сертифицирован на соответствие требованиям информационной безопасности ФСТЭК России.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.09.2026 Arenadata и Identity Blitz объединили усилия для защиты потоковых данных российских компаний 2
28.07.2026 Дополнительные методы аутентификации для отечественной системы управления доступом: MFASoft и Identity Blitz интегрировали свои продукты 2
23.07.2026 Единый защищенный доступ к данным и документам: Blitz Identity Provider подтвердил совместимость с «Платформа Атолл» 5 и «Эльдока» 5 2
21.07.2026 Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство 2
13.07.2026 Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ 1
18.05.2026 Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO 1
26.03.2026 iTProtect и Identity Blitz заключили соглашение о сотрудничестве 2
02.03.2026 Централизованный контроль доступа для контейнеров: «Боцман» и Blitz Identity Provider успешно протестированы 2
30.12.2025 Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир 1
30.09.2025 Подтверждена совместимость сервера аутентификации Blitz Identity Provider и службы каталога ALD Pro 2
14.07.2025 Совместимость Infrascope и Blitz Identity Provider повысит защищенность учетных записей пользователей 2
26.08.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и ОС «Роса Хром 12 Сервер» 2
25.07.2024 Интеграция Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider: новые возможности надежной идентификации пользователей 2
23.07.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и платформы АТОЛЛ 2
08.07.2024 «Газинформсервис» и Identity Blitz заключили соглашение о партнерстве 2
20.05.2024 Merlion и Identity Blitz объявляют о стратегическом партнерстве 2
06.03.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и устройств «Рутокен MFA» 2
27.02.2024 Подтверждена совместимость Ankey IDM и Blitz ldentity Provider 3
08.02.2024 «МСофт» и Identity Blitz заключили соглашение о технологическом партнерстве 2
15.03.2018 Вышла новая версия сервера аутентификации Blitz Identity Provider 2.13.0 1
31.10.2017 «Реак Софт» и «Новые облачные технологии» договорились работать вместе 1
16.05.2017 «Реак Софт» представила сервер аутентификации Blitz Identity Provider версии 2.9.0 1
06.04.2017 Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей ЭП 2
24.05.2016 Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Реак Софт» 3

Публикаций - 25, упоминаний - 45

Реак Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Реак Софт 9 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3127 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 382 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 426 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 84 2
Газинформсервис - ГИС 504 2
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 94 2
АТОЛЛис 6 2
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 72 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 153 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 30 1
Дамаск Цифровая Безопасность 8 1
Рекрипт 2 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 950 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Yandex - Яндекс 9299 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3468 1
Microsoft Corporation 25823 1
ИКС 550 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1232 1
Новые облачные технологии (НОТ) 487 1
Acronis - Акронис 490 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9529 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1449 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 968 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1009 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 518 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5016 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 500 1
Код Безопасности 818 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 379 1
OpenAI 573 1
Palo Alto Networks 211 1
Ramax - Рамакс 140 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 278 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 344 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 814 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 194 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 93 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МНПЦЛИ ДЗМ - Московский научно-практический центр лабораторных исследований Департамента Здравоохранения Москвы 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8945 1
Почта России ПАО 2381 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2976 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 124 1
Русагро Группа Компаний 386 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 608 1
ПСБ - Промсвязьбанк 968 1
Газпром нефть 735 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1720 1
ФосАгро 177 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 324 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 81 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 75 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 27 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5750 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13977 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 236 1
OWASP - Open Web Application Security Project 150 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13448 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35386 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54332 14
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 816 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33690 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26064 11
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 647 10
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1212 7
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 121 6
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 332 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28428 5
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 152 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 985 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4354 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26559 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36477 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10103 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11883 4
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 110 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13042 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7761 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23163 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18239 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8383 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3182 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12348 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2675 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5855 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5192 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2914 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9585 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14347 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2733 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24564 3
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 311 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 729 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1739 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5317 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1620 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5274 2
Microsoft Windows 16951 4
Linux OS 11596 3
Apple macOS 2439 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1697 2
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 67 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 495 2
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 10 2
Газинформсервис - Ankey IDM 45 2
AIRI - FusionBrain 32 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server - MFASoft Logon 22 1
iTProtect Scout - Айтипротект Скаут 2 1
Рекрипт - Рекрипториум 2 1
Google Android 15307 1
Apple iOS 8614 1
Новые облачные технологии - МойОфис 962 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 191 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5786 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 131 1
Aladdin JaCarta PKI 91 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 107 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
MSoft - MFlash 26 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 100 1
Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 5 1
Microsoft Project Silica 3 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 81 1
Актив - Рутокен Guardant 71 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 20 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 197 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 368 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 39 1
Aladdin eToken PASS 20 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 76 1
Ванин Михаил 16 13
Мугалев Иван 9 2
Головлев Максим 17 1
Товстолип Александр 10 1
Валин Максим 19 1
Соловьева Светлана 19 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 15 1
Czerwinski Pawel 6 1
Талипов Руслан 25 1
Колотев Дмитрий 32 1
Кораблев Георгий 3 1
Гончар Марьян 31 1
Казарин Иван 28 1
Носков Кирилл 17 1
Гайсин Вадим 31 1
Дандаев Сафрон 3 1
Бреган Андрей 28 1
Варнаков Юрий 17 1
Петросюк Георгий 2 1
Доманов Алексей 15 1
Штефан Константин 15 1
Лапченко Владислав 15 1
Козеруков Дмитрий 16 1
Сухняк Дмитрий 15 1
Замятина Надежда 15 1
Пархоменко Павел 1 1
Хабибуллина Алина 15 1
Беспалова Екатерина 1 1
Новикова Марина 15 1
Кашин Георгий 15 1
Халяпин Сергей 99 1
Степанюк Михаил 81 1
Фенюшин Евгений 26 1
Карелин Павел 24 1
Коротнев Константин 35 1
Павлов Максим 24 1
Емышев Владимир 17 1
Кулагин Антон 16 1
Костров Дмитрий 39 1
Демидов Дмитрий 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 167282 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54900 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19629 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19255 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4216 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 1
Земля - планета Солнечной системы 10889 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4502 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2614 1
Германия - Федеративная Республика 13257 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Россия - СФО - Новосибирск 4900 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 923 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5504 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11829 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58060 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53782 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3885 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5771 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21834 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16196 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3886 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1422 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6642 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 537 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1488 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1419 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3143 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2500 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5812 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27473 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5535 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3065 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 479 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6197 1
Экономический эффект 1371 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6578 1
VAD - Value Added Distribution 142 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2317 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 90 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8287 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 526 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2766 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8915 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34015 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18267 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4051 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3048 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7482 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6820 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 609 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2925 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8879 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
Gartner - Гартнер 3662 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 859 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 1
РАН - Российская академия наук 2134 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 45 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 51 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1285 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
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