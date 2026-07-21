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Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство

Компании-разработчики Identity Blitz и «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра») успешно провели испытания и подтвердили совместимость сервера аутентификации Blitz Identity Provider с мультиплатформенным решением для создания виртуальных рабочих мест Termidesk VDI. Об этом CNews сообщили представители Identity Blitz.

Интеграция Blitz Identity Provider с Termidesk VDI позволяет выстроить сквозной процесс безопасного доступа сотрудников к ресурсам из единого реестра российского ПО. Теперь пользователи могут подключаться к своим удаленным рабочим столам Windows или Linux по технологии SSO, используя одну пару логина и пароля.

Blitz Identity Provider — российская система класса Identity and Access Management (IAM). Выполняет функции централизованного сервера аутентификации, единой точки входа (Single Sign-On) и провайдера идентификации (Identity Provider). Продукт включен в реестр российского ПО (№ 842), а также сертифицирован по требованиям безопасности информации ФСТЭК (№ 4525).

Termideskроссийская платформа для создания инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и организации безопасного доступа к корпоративным данным и приложениям. Поддерживает терминальный доступ, удаленное подключение к физическим ПК и доставку приложений.

Совместная работа продуктов решает сразу несколько критических задач бизнеса:

– Централизованное управление. Администраторы получают возможность управлять правами доступа ко всем виртуальным рабочим местам через единый каталог пользователей (Microsoft Active Directory, FreeIPA, ALD Pro).

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– Повышение безопасности. Сервер Blitz Identity Provider берет на себя строгую проверку подлинности пользователя перед тем, как тот попадет в инфраструктуру Termidesk. Поддерживает современные протоколы SAML 2.0, OpenID Connect (OIDC), OAuth 2.0 и многофакторную аутентификацию. Пароли больше не хранятся в системе виртуализации, поэтому исключается их компрометация в случае утечки базы данных терминального сервера.

– Удобство для сотрудников, клиентов и партнеров. Больше не нужно запоминать отдельные учетные данные для подключения к своему рабочему столу. Доступ предоставляется бесшовно после первичной авторизации в корпоративной сети.

«Российские компании стали активнее переходить на отечественную инфраструктуру. И наша задача — сделать этот процесс максимально комфортным и незаметным для сотрудников. Благодаря интеграции Blitz Identity Provider с Termidesk пользователь получает удобный вход в свой рабочий стол без лишних окон ввода пароля, а бизнес — полный контроль над тем, кто и к какому ресурсу обращается», — отметил Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.

«Совместимость Termidesk с Blitz Identity Provider расширяет возможности заказчиков по созданию безопасной и защищенной отечественной инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Интеграция позволяет централизовать управление доступом и предоставить сотрудникам удобный вход по технологии SSO без повторного ввода учетных данных. В результате компании получают более простой пользовательский сценарий, сохраняя высокий уровень контроля и защиты корпоративных ресурсов», — сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

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