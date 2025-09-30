Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ванин Михаил
УПОМИНАНИЯ
Ванин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2217 1
|Корешков Иван 8 1
|Пустарнаков Роман 47 1
|Емышев Владимир 13 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Васин Василий 35 1
|Клячин Александр 16 1
|Козырев Алексей 326 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Щеголев Игорь 698 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386935, в очереди разбора - 729554.
Создано именных указателей - 183852.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.