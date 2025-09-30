Подтверждена совместимость сервера аутентификации Blitz Identity Provider и службы каталога ALD Pro

Компания Identity Blitz и «Группа Астра» объявили об успешном завершении тестирования совместимости сервера аутентификации Blitz Identity Provider и службы каталога ALD Pro. Проверка подтвердила их стабильную и корректную работу, что открывает новые возможности для управления доступом.

ALD Pro представляет собой набор сетевых служб сервера Astra Linux, предназначенных для организации централизованного управления ИТ-инфраструктурой. Решение играет ключевую роль в снижении дрейфа конфигураций и минимизации затрат на техническое сопровождение при переходе на отечественные операционные системы. Продукт разработан на основе проверенных компонентов с открытым исходным кодом, использующих исключительно открытые протоколы для обмена данными.

Blitz Identity Provider – сервер аутентификации и управления доступом, сертифицированный ФСТЭК и включенный в реестр российского ПО. Решение обеспечивает единый вход (SSO), многофакторную аутентификацию, защиту корпоративных сервисов и приложений, а также контроль и аудит событий безопасности.

Интеграция Blitz с ALD Pro позволяет централизованно управлять учетными записями, группами и политиками безопасности. За счет гибкой архитектуры Blitz можно настраивать сложные сценарии, в том числе проверку и применение политик паролей. Заказчик может легко адаптировать систему управления доступом под свои бизнес-процессы и потребности и при этом упростить администрирование аккаунтов пользователей.

Ключевое преимущество такой интеграции – это реализация аутентификации по протоколу Kerberos. Благодаря ей сотрудники могут проходить авторизацию в корпоративных сервисах (например, в системе документооборота) с использованием доменных учетных записей без дополнительных паролей.

«Подтверждение совместимости Blitz Identity Provider и ALD Pro – еще один шаг на пути к созданию полноценной экосистемы отечественных решений. Мы стремимся к тому, чтобы интеграция с нашим продуктом занимала минимум времени и усилий, а клиенты получали удобные и безопасные инструменты для управления доступом», — отметил Михаил Ванин, генеральный директор компании Identity Blitz.

«Интеграция ALD Pro и Blitz Identity Provider обеспечивает централизованное управление учетными записями и политиками доступа, упрощая аутентификацию пользователей в корпоративных сервисах и приложениях. Благодаря поддержке стандартных протоколов, включая Kerberos, заказчик получает гибкий и безопасный инструмент для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры», — сказал Анатолий Лысов, технический менеджер продукта ALD Pro.