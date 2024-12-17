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ГПБ ГС-инвест ДатаКаталог Arenadata Catalog ADC

ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC

ООО «ДатаКаталог» было основано специалистами с многолетним опытом создания и сопровождения продуктов в области управления данными. Это совместное предприятие вендора платформы сбора, хранения и обработки Arenadata EDP, компании Arenadata , и разработчика BI- и ETL-систем ГК Luxms BI .

Флагманский продукт компании «ДатаКаталог» — программное обеспечение Arenadata Catalog — предназначен для организаций, внедряющих практики Data Governance. Решение автоматизирует управление информационными активами компании и ведение корпоративного бизнес-глоссария. Arenadata Catalog создает основу для работы с данными на новом качественном уровне благодаря интеграции метаданных, комплексным возможностям поиска информации и автоматизированной проверке качества данных. Arenadata Catalog базируется на технологиях с открытым исходным кодом, адаптирован для использования в российских коммерческих и государственных организациях, входит Единый реестр российского ПО.


17.12.2024 Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 1
08.10.2024 ИТ-холдинг Fplus трансформирует культуру работы с данными с помощью Arenadata Catalog 1
04.09.2024 Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog 1
25.07.2024 Интеграция Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider: новые возможности надежной идентификации пользователей 1
11.07.2024 «Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata 1
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop 2
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1
20.07.2023 Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps 1
20.06.2023 Новая версия Arenadata Catalog доступна пользователям 2
20.03.2023 «Норбит» стала партнером «Датакаталог» 2
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 12
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Salesforce.com - Tableau Software 110 1
МегаФон 8805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Directum - Директум 1090 1
Telegram Group 1983 1
Прогноз 1650 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
Luxms 78 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
Easy Report 8 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
МКСКОМ 5 1
Gelarm - Геларм 36 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Oracle Corporation 6688 1
Иннодата - Innodata 22 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Северсталь Инфоком 63 1
SAP SE 5277 1
Hoff Tech - Хофф Тех 39 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Комус 94 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Федеральное казначейство России 1772 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
Data Governance - Руководство данными 117 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 4
Data Lineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 14 4
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Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
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Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 3
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 27 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 2
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 6
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 2
Microsoft Office 3734 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 16 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 28 1
Easy Report bot - Цифровой помощник 3 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Иннодата - ML Фаб - Иннодата-D/MLOps 2 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 12 1
Luxms Data Boring 3 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Apache Hadoop 427 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
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NCSoft Lineage 94 1
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 21 1
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Кирьянова Александра 135 1
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Воронин Павел 136 1
Тараторин Александр 58 1
Шинкарев Александр 32 1
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Ульихин Павел 33 1
Алешкин Сергей 65 1
Чернышев Андрей 69 1
Мартынов Павел 26 1
Ерошкин Павел 32 1
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Черногузова Ирина 1 1
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Голощапова Ирина 25 1
Близгарев Юрий 6 1
Моисеев Игорь 2 1
Кириленко Татьяна 1 1
Усачев Сергей 3 1
Тимчур Александр 2 1
Герасимов Сергей 11 1
Плужников Андрей 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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