ГПБ ГС-инвест ДатаКаталог Arenadata Catalog ADC
ООО «ДатаКаталог» было основано специалистами с многолетним опытом создания и сопровождения продуктов в области управления данными. Это совместное предприятие вендора платформы сбора, хранения и обработки Arenadata EDP, компании Arenadata , и разработчика BI- и ETL-систем ГК Luxms BI .
Флагманский продукт компании «ДатаКаталог» — программное обеспечение Arenadata Catalog — предназначен для организаций, внедряющих практики Data Governance. Решение автоматизирует управление информационными активами компании и ведение корпоративного бизнес-глоссария. Arenadata Catalog создает основу для работы с данными на новом качественном уровне благодаря интеграции метаданных, комплексным возможностям поиска информации и автоматизированной проверке качества данных. Arenadata Catalog базируется на технологиях с открытым исходным кодом, адаптирован для использования в российских коммерческих и государственных организациях, входит Единый реестр российского ПО.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Федеральное казначейство России 1772 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
|Новоселов Иван 33 6
|Власюк Максим 8 2
|Шадаев Максут 1008 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Сирота Юрий 67 1
|Андрианов Павел 84 1
|Галкин Николай 104 1
|Фокин Валерий 45 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Меденцев Константин 97 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Воронин Павел 136 1
|Тараторин Александр 58 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Истомин Константин 56 1
|Ульихин Павел 33 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Мартынов Павел 26 1
|Ерошкин Павел 32 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Ляховецкий Станислав 1 1
|Пантелеев Игорь 1 1
|Черногузова Ирина 1 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Ракитин-Кейзер Константин 1 1
|Ивакин Артем 9 1
|Голощапова Ирина 25 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Моисеев Игорь 2 1
|Кириленко Татьяна 1 1
|Усачев Сергей 3 1
|Тимчур Александр 2 1
|Герасимов Сергей 11 1
|Плужников Андрей 13 1
|Ванин Михаил 8 1
|Назаров Ярослав 1 1
|Нестерчук Артём 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
|Европа 21767 1
|Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
|Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
|CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
|CNews FORUM Кейсы 225 1
|CNews AWARDS - награда 519 1
|ИнфоКом 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.