ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC

ООО «ДатаКаталог» было основано специалистами с многолетним опытом создания и сопровождения продуктов в области управления данными. Это совместное предприятие вендора платформы сбора, хранения и обработки Arenadata EDP, компании Arenadata , и разработчика BI- и ETL-систем ГК Luxms BI .

Флагманский продукт компании «ДатаКаталог» — программное обеспечение Arenadata Catalog — предназначен для организаций, внедряющих практики Data Governance. Решение автоматизирует управление информационными активами компании и ведение корпоративного бизнес-глоссария. Arenadata Catalog создает основу для работы с данными на новом качественном уровне благодаря интеграции метаданных, комплексным возможностям поиска информации и автоматизированной проверке качества данных. Arenadata Catalog базируется на технологиях с открытым исходным кодом, адаптирован для использования в российских коммерческих и государственных организациях, входит Единый реестр российского ПО.