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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ганаев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Магнитогорский металлургический комбинат управляет данными с помощью Arenadata Catalog 1
27.04.2024 80% респондентов отмечают, что у них выросло доверие к российскому ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ганаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 182 1
ММК Информсервис 53 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 100 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
К2Тех 159 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 207 1
Navicon - Навикон 297 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 270 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Вкусно — и точка 25 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
Почта России ПАО 2156 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1071 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2601 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 386 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 790 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1232 1
DataMesh - Data Mesh Architecture 10 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2218 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4868 1
Гончаров Игорь 6 1
Травин Максим 1 1
Денисенко Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 536 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 404 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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