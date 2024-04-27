80% респондентов отмечают, что у них выросло доверие к российскому ПО

Уровень доверия к российскому ПО за последние два года существенно вырос у 80% респондентов из крупнейших российских компаний. Такие результаты показал опрос, проведённый группой Arenadata среди участников отраслевой конференции ArenaDay, посвящённой работе с данными.

Опрошенные уточнили, что, выбирая продукт по работе с данными, они обращают внимание на функциональность решения (18%), распространённость технологии (13%), безопасность продукта (10%) и гибкость в выборе компонентов (5%). При этом подавляющее количество респондентов (51%) подчеркнули, что для них важны все перечисленные факторы.

«Когда мы только начали строить хранилище данных, а это было в далёком 2018 году, то основным фактором выбора для нас была функциональность продукта: ММК требовалось отказоустойчивое кластерное решение. Что примечательно, уже тогда мы нашли надёжное отечественное ПО от Arenadata, которое полностью удовлетворяло нашим потребностям. Работаем с ним до сих пор, и на старте проекта нам многое дала поддержка его вендора. Например, в нужный момент нам подсказали, как правильно построить архитектуру хранилища данных», — отмечает Дмитрий Ганаев, начальник офиса управления данными «ММК-Информсервис» (входит в ММК — Магнитогорский металлургический комбинат).

Павел Денисенко, руководитель управления архитектуры данных X5 Group, считает, что гибкость компонентов и их совместимость между собой — один из основных факторов при выборе продуктов работы с данными: «Для нас важно, чтобы наш технологический ландшафт можно было быстро масштабировать. И речь не о наращивании инфраструктуры под обработку и хранение данных. Для того чтобы технологический ответ на вызовы бизнеса был своевременным, важно иметь возможность добавлять новые системы, гармонизируя их с текущим ИТ-ландшафтом. Такой подход позволяет для каждого класса задач или бизнес-единицы подбирать наиболее эффективное и выгодное технологическое решение. На уровне методологии управления данными эта концепция релевантна современному тренду под названием Data Mesh. Arenadata отвечает на этот запрос, предоставляя своим клиентам широкую линейку продуктов, объединённых в единую сбалансированную платформу».

34% участников опроса, внедряя в своих организациях продукты по работе с данными, рассчитывают на повышение эффективности ИТ-инфраструктуры. 24% опрошенных основной целью подобных проектов называют увеличение прибыли.

«Любая работа с данными концентрируется на трёх параметрах: time, risk, money. С точки зрения результата нам важно, чтобы благодаря выбору и развитию аналитической платформы росла доступность данных и увеличивалась скорость и доля принятия решений на их основе. Под рисками мы понимаем, что должна быть аудированность данных, их качество и объяснимость, с одной стороны, и обеспечение информационной безопасности — с другой. Ну и главное, всё это должно стимулировать бизнес генерировать дополнительную прибыль, опираясь на дата-центричный подход», — комментирует Игорь Гончаров, руководитель службы управления данными банка «Уралсиб».

Сдерживающий эффект на развитие проектов по работе с данными может оказать кадровый дефицит. Так считают 25% респондентов. По мнению 88% опрошенных, этот же фактор может стать существенным препятствием и на пути развития собственных разработок в области данных.

«На разных этапах зрелости компании требуется разный уровень экспертизы команды. Чем он выше, тем выше за него конкуренция, которая, безусловно, ощущается. Я думаю, что мы все боремся за одни и те же кадры на одном рынке и забираем друг у друга. Сформировав экспертную команду внутри компании, необходимо обеспечивать её соответствующими проектами и задачами, чтобы у сотрудников сохранялась мотивация для самореализации. В этом случае не всегда деньги решают. Они, как правило, являются фактором привлечения на входе, а дальше основную роль играют содержательные проекты и задачи, которые стимулируют специалистов оставаться в компании», — поделился мнением Максим Травин, директор департамента централизованного управления данными Росбанка.

Конференция ArenaDay прошла 23 апреля в гибридном формате — онлайн и офлайн. Суммарно её участниками стали 4500 человек. Это CDO, CDTO, CTO, CIO, директора по данным и цифровизации, вице-президенты по ИТ, бизнес- и дата-архитекторы, владельцы хранилищ и озёр данных. На ArenaDay реальными бизнес-кейсами поделились ведущие российские компании, такие как «Тинькофф Банк», «Вкусно — и точка», «Бургер Кинг», «Газпромбанк», Банк ВТБ, АО «Почта России», «Детский мир», ММК, «Норникель», Unilever и другие. Мероприятие поддержали Rubytech, группа «Иннотех», Navicon, К2Тех, Скала^р, GAGAR>N и многие другие.

Организатором конференции ArenaDay выступила группа Arenadata — ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. Группа представлена во всех ключевых нишах рынка и занимает лидирующие позиции в большинстве продуктовых категорий. Технологическая платформа Группы Arenadata даёт клиентам возможность извлечь максимум пользы от накопленной информации — от оптимизации затрат до применения ИИ для удержания и завоевания новых клиентов. Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики — финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также государственном секторе.