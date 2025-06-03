Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market CNews: Максим, расскажите, почему в «Бургер Кинг» решили внедрить новую систему электронного документооборота? Максим Бычков: Проект внедрения новой СЭД в нашей компании был связан с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, сыг

«Бургер Кинг» мигрировал с американской RPA-системы на российское ПО Сеть американского фастфуда перешла на отечественное ПО Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» завершила переход с американской RPA-системы (роботизированная автоматизация про

«Первый Бит» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX PRA в «Бургер Кинг» Команда «Первый Бит» реализовала проект миграции программных робот с платформы UiPath на PIX RPA в «Бургер Кинг». В рамках проекта были замещены финансовые процессы казначейства, бухгалтерского и кадрового учета. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». «Бургер Кинг»

VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса 10 июня 2024 г. Бургер Кинг перенесла инфраструктуру для хранения и обработки данных в облако VK Cloud. Серви

Роботы-курьеры доставят клиентам «Яндекс Еды» в Москве заказы из «Бургер Кинг» С помощью «Яндекс Еды» в Москве теперь можно сделать заказ в «Бургер Кинг» с доставкой роботом-курьером. Услуга уже доступна жителям района Лесной улицы, сервис планирует ввести ее и в других частях города. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go»

«T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта «Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Компания перенесла в инфраструктуру провайдера системы управления продажами и процессами обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители «T1». «Бургер Кинг» акт

«Бургер Кинг» подал в суд на блогера и обязал его отработать 40 часов в ресторане «Бургер Кинг» подал иск на автора Youtube-канала «Самый сахар» в Пресненский суд. Мера пресече

«Бургер кинг» автоматизирует маркетинг с помощью Retail Rocket Group Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг» приняла решение изменить инфраструктуру маркетинговых коммуникаций, внедрив ИТ-р

За год число активных пользователей приложения «Бургер кинг» выросло до 4,7 млн человек За 2023 г. MAU (количество ежемесячных активных пользователей) приложения «Бургер кинг» достигло 4,7 млн пользователей. Главная особенность — система лояльности. Пользо

Арестован знаменитый «робин гуд от интернета», который делал еду в Burger King бесплатной для всех Юный испанский хакер Alcasec попал в руки полиции Один из поступков Уэртаса, из-за которого к нему «приклеилось» это прозвище, стал взлом компьютерной инфраструктуры сети ресторанов быстрого питания Burger King. Будучи 15-летним подростком, Alcasec перенастроил терминалы самообслуживания компании таким образом, что те начали принимать от посетителей заказы без взимания платы. Некоторое вре

«Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King Компания «Юниксофт», сертифицированный партнер Syntellect, приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в сети ресторанов Burger King. В 2021 г. в сети ресторанов Burger King было принято решение о смене текущей системы электронного документооборота и переходе на платформу управления документами и бизнес-пр

Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов. Сейчас сервис доступен в сети «Бургер кинг». К сервису подключено уже более 130 ресторанов «Бургер кинг» в Москве, Са

Сеть «Бургер Кинг» представила обновленное мобильное приложение Сеть «Бургер Кинг» объявила о том, что обновленное приложение «Бургер Кинг» трансформировало

Как улучшить работу ресторанной сети быстрого обслуживания, переведя бэкофис в «цифру» r King — один из наиболее узнаваемых брендов на ресторанном рынке. Основанная в 1954 г., компания является сегодня второй по величине глобальной сетью быстрого приготовления бургеров. Первый ресторан Burger King в России открылся в январе 2010 г., а уже в 2019 г. количество заведений, работающих в нашей стране под этим брендом, возросло до 550. Усилия, направленные на цифровую трансформацию

Cerevrum научила сотрудников Burger King общаться с посетителями по-английски Cerevrum (входит в портфель венчурного фонда LETA Capital) объявила об успешном окончании пилотного проекта по совершенствованию общения на английском языке сотрудников сети ресторанов Burger King. Пилотный проект проходил в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе, расположенных в аэропортах столиц; партнером проекта выступила онлайн-школа английского языка Skyeng.

Burger King перевел свои цифровые решения в облачную среду Mail.ru Cloud Solutions Mail.ru Group и Burger King объявили о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Цифровые решения Burger King – мобильное приложение и терминалы обслуживания – переведены в облачную среду Mail.ru Clou

«Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду «Бургер Кинг» начал принимать оплату через систему WebMoney Transfer: теперь в заведениях по в

Россиянин обвинил Burger King в тайном сборе данных о банковских картах ео, записанное мобильным приложением Burger King На момент публикации этого материала пресс-служба «Бургер кинг» в России не ответила на вопросы редакции CNews по затронутой теме. О «загадочном

Burger King подключает Alipay чего, совершать покупки в национальной валюте по актуальному выгодному курсу. Генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый отметил: «Мы рады, что вместе с Alipay и «МОБИ.Деньги» см

Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус» Comparex завершила проект по поставке решений для централизованной антивирусной защиты сред виртуализации, рабочих станций и файловых серверов, а также обеспечила защиту почтовых серверов в компании «Бургер Рус». Проверив на практике работу пакетов Kaspersky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов, сотрудники компании « Бургер Рус » отметили высокую э

Eset: мошенники распространяют в WhatsApp «купоны Burger King» Eset предупреждает о новой афере в WhatsApp. В качестве приманки выступают бесплатные купоны Burger King.Потенциальная жертва получает в группе или от другого пользователя WhatsApp сообщение об «акции Burger King» и ссылку на розыгрыш. Перейдя по ссылке, пользователь обнаружит к

«Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart «Прософт-Биометрикс», владелец бренда BioSmart, объявила о завершении проекта по внедрению системы биометрического учета рабочего времени в российской сети ресторанов «Бургер Кинг». Система распознает сотрудников ресторанов по рисунку вен ладоней, что исключает возможность ошибок и фальсификаций. Решение позволило не только автоматизировать ведение табеля, но

Burger King переводит закупки в электронную форму Компания Burger King переводит закупки печатных и расходных материалов, рекламных конструкций и ИТ-оборудования в электронную форму. Об этом CNews сообщили в B2B-Center. Как отмечается, использование во

Сеть ресторанов «Бургер Кинг» запустила собственное мобильное приложение Сеть ресторанов «Бургер Кинг» запустила собственное мобильное приложение, в котором можно предъявлять купоны и