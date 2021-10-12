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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Burger King
Бургер Кинг
Сеть ресторанов быстрого питания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 108
Burger King упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Спиридонов Александр 35 6
|Голубев Александр 13 3
|Медовый Дмитрий 3 3
|Очеретин Сергей 3 3
|Староверов Денис 14 3
|Сологуб Денис 16 3
|Королев Максим 4 3
|Ходов Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Юдин Александр 6 3
|Гальперин Александр 4 3
|Першутов Александр 4 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Козырь Сергей 30 3
|Полехина Диана 6 2
|Адмиральский Сергей 38 2
|Зайцев Николай 28 2
|Макаров Андрей 18 1
|Летунов Илья 48 1
|Горник Александр 3 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Кулин Филипп 39 1
|Чачава Александр 68 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Елисеев Владимир 18 1
|Щепилов Александр 1 1
|Айларов Алексей 10 1
|Смирнов Андрей 23 1
|Гук Андрей 18 1
|Власов Дмитрий 1 1
|Цыценко Андрей 1 1
|Бадмаев Андрей 1 1
|Задорожный Богдан 5 1
|Цветков Максим 1 1
|Шакирова Лилия 1 1
|Роза Денис 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|Пикабу 6 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru