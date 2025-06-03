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Burger King Бургер Кинг Сеть ресторанов быстрого питания

Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания

Сеть точек питания «Бургер Кинг» открылась в России в 2010 году.

 

Александр Кулиев, Директор по данным, Бургер Кинг "Как большие данные и искусственный интеллект помогают в развитии бизнеса" Конференция CNews 13.03.2025 | Москва "Аналитика и большие данные 2025"

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03.06.2025 Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market

CNews: Максим, расскажите, почему в «Бургер Кинг» решили внедрить новую систему электронного документооборота? Максим Бычков: Проект внедрения новой СЭД в нашей компании был связан с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, сыг
25.06.2024 «Бургер Кинг» мигрировал с американской RPA-системы на российское ПО

Сеть американского фастфуда перешла на отечественное ПО Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» завершила переход с американской RPA-системы (роботизированная автоматизация про
25.06.2024 «Первый Бит» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX PRA в «Бургер Кинг»

Команда «Первый Бит» реализовала проект миграции программных робот с платформы UiPath на PIX RPA в «Бургер Кинг». В рамках проекта были замещены финансовые процессы казначейства, бухгалтерского и кадрового учета. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». «Бургер Кинг»
11.06.2024 VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса

10 июня 2024 г. Бургер Кинг перенесла инфраструктуру для хранения и обработки данных в облако VK Cloud. Серви
22.03.2024 Роботы-курьеры доставят клиентам «Яндекс Еды» в Москве заказы из «Бургер Кинг»

С помощью «Яндекс Еды» в Москве теперь можно сделать заказ в «Бургер Кинг» с доставкой роботом-курьером. Услуга уже доступна жителям района Лесной улицы, сервис планирует ввести ее и в других частях города. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go»
29.01.2024 «T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта

«Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Компания перенесла в инфраструктуру провайдера системы управления продажами и процессами обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители «T1». «Бургер Кинг» акт
16.01.2024 «Бургер Кинг» подал в суд на блогера и обязал его отработать 40 часов в ресторане

«Бургер Кинг» подал иск на автора Youtube-канала «Самый сахар» в Пресненский суд. Мера пресече
18.12.2023 «Бургер кинг» автоматизирует маркетинг с помощью Retail Rocket Group

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг» приняла решение изменить инфраструктуру маркетинговых коммуникаций, внедрив ИТ-р
08.12.2023 За год число активных пользователей приложения «Бургер кинг» выросло до 4,7 млн человек

За 2023 г. MAU (количество ежемесячных активных пользователей) приложения «Бургер кинг» достигло 4,7 млн пользователей. Главная особенность — система лояльности. Пользо
06.04.2023 Арестован знаменитый «робин гуд от интернета», который делал еду в Burger King бесплатной для всех

Юный испанский хакер Alcasec попал в руки полиции Один из поступков Уэртаса, из-за которого к нему «приклеилось» это прозвище, стал взлом компьютерной инфраструктуры сети ресторанов быстрого питания Burger King. Будучи 15-летним подростком, Alcasec перенастроил терминалы самообслуживания компании таким образом, что те начали принимать от посетителей заказы без взимания платы. Некоторое вре
12.10.2021 «Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King

Компания «Юниксофт», сертифицированный партнер Syntellect, приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в сети ресторанов Burger King. В 2021 г. в сети ресторанов Burger King было принято решение о смене текущей системы электронного документооборота и переходе на платформу управления документами и бизнес-пр
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты»

придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов. Сейчас сервис доступен в сети «Бургер кинг». К сервису подключено уже более 130 ресторанов «Бургер кинг» в Москве, Са
28.12.2020 Сеть «Бургер Кинг» представила обновленное мобильное приложение

Сеть «Бургер Кинг» объявила о том, что обновленное приложение «Бургер Кинг» трансформировало
16.06.2020 Как улучшить работу ресторанной сети быстрого обслуживания, переведя бэкофис в «цифру»

r King — один из наиболее узнаваемых брендов на ресторанном рынке. Основанная в 1954 г., компания является сегодня второй по величине глобальной сетью быстрого приготовления бургеров. Первый ресторан Burger King в России открылся в январе 2010 г., а уже в 2019 г. количество заведений, работающих в нашей стране под этим брендом, возросло до 550. Усилия, направленные на цифровую трансформацию
18.12.2019 Cerevrum научила сотрудников Burger King общаться с посетителями по-английски

Cerevrum (входит в портфель венчурного фонда LETA Capital) объявила об успешном окончании пилотного проекта по совершенствованию общения на английском языке сотрудников сети ресторанов Burger King. Пилотный проект проходил в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе, расположенных в аэропортах столиц; партнером проекта выступила онлайн-школа английского языка Skyeng.

10.12.2019 Burger King перевел свои цифровые решения в облачную среду Mail.ru Cloud Solutions

Mail.ru Group и Burger King объявили о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Цифровые решения Burger King – мобильное приложение и терминалы обслуживания – переведены в облачную среду Mail.ru Clou
06.02.2019 «Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду

«Бургер Кинг» начал принимать оплату через систему WebMoney Transfer: теперь в заведениях по в
12.07.2018 Россиянин обвинил Burger King в тайном сборе данных о банковских картах

ео, записанное мобильным приложением Burger King На момент публикации этого материала пресс-служба «Бургер кинг» в России не ответила на вопросы редакции CNews по затронутой теме. О «загадочном
05.07.2018 Burger King подключает Alipay

чего, совершать покупки в национальной валюте по актуальному выгодному курсу. Генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый отметил: «Мы рады, что вместе с Alipay и «МОБИ.Деньги» см
15.03.2018 Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус»

Comparex завершила проект по поставке решений для централизованной антивирусной защиты сред виртуализации, рабочих станций и файловых серверов, а также обеспечила защиту почтовых серверов в компании «Бургер Рус». Проверив на практике работу пакетов Kaspersky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов, сотрудники компании « Бургер Рус » отметили высокую э
25.01.2018 Eset: мошенники распространяют в WhatsApp «купоны Burger King»

Eset предупреждает о новой афере в WhatsApp. В качестве приманки выступают бесплатные купоны Burger King.Потенциальная жертва получает в группе или от другого пользователя WhatsApp сообщение об «акции Burger King» и ссылку на розыгрыш. Перейдя по ссылке, пользователь обнаружит к
18.12.2017 «Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart

«Прософт-Биометрикс», владелец бренда BioSmart, объявила о завершении проекта по внедрению системы биометрического учета рабочего времени в российской сети ресторанов «Бургер Кинг». Система распознает сотрудников ресторанов по рисунку вен ладоней, что исключает возможность ошибок и фальсификаций. Решение позволило не только автоматизировать ведение табеля, но
07.12.2015 Burger King переводит закупки в электронную форму

Компания Burger King переводит закупки печатных и расходных материалов, рекламных конструкций и ИТ-оборудования в электронную форму. Об этом CNews сообщили в B2B-Center. Как отмечается, использование во
10.07.2014 Сеть ресторанов «Бургер Кинг» запустила собственное мобильное приложение

Сеть ресторанов «Бургер Кинг» запустила собственное мобильное приложение, в котором можно предъявлять купоны и
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия

и руководителей департаментов составила 68% от общего числа присутствующих. О практике использования ERP-системы на форуме рассказали, а также оценили эффект ее внедрения руководители компании Dell, Burger King, "Востокгазпром", ВСК, "ВТБ Арена", "Систематика", "Белтел" и Kelly Services. Кирилл Татаринов, исполнительный вице-президент Microsoft Business Solutions, в приветственном слове фо

Публикаций - 122, упоминаний - 141

Burger King и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 10
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 10
Google LLC 12688 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Ростелеком 10948 6
МегаФон 10742 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 6
Microsoft Corporation 25775 5
VK Tech - Кверифай Лабс - Querify Labs 6 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 4
Biocad - Биокад 95 4
ОБИТ 127 4
Mindbox - Майндбокс 34 3
Юниксофт - Uniquesoft 23 3
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
SAP SE 5601 3
Apple Inc 13154 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
ESET - ESET Software 1161 3
Telegram Group 2940 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
UIPath 119 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Тензор 173 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Витрина ТВ - Vitrina TV 7 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 12
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 12
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
Почта России ПАО 2370 11
Unilever - Юнилевер Русь 171 11
Группа Самолет 106 10
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 9
McDonald’s - Макдоналдс 220 9
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ВкусВилл - Избёнка 216 8
Starbucks 91 7
Снежная Королева - СК Трейд 62 7
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 23 7
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 7
Adidas - Адидас 170 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Спортмастер - Sportmaster 201 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 7
Zenden Group - Дом одежды 66 6
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 6
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 6
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 6
Mr. Сумкин 6 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Альфа-Банк 1979 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
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Apple iOS 8583 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple - App Store 3109 4
Syntellect Tessa 67 3
FreePik 1841 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple Pay 519 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 2
Магнит Доставка 27 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 2
Avito Tech - Trisigma 10 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Azure 1526 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
Samsung Pay 296 2
Apple iPhone 6 4861 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 2
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Red Hat Linux 205 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Intel Itanium 649 1
Oracle Hyperion 259 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Pure Storage FlashArray 22 1
ESET NOD32 Mobile Security - Eset Mobile Antivirus 47 1
Шарапов Максим 8 8
Спиридонов Александр 49 6
Онтоев Дмитрий 15 6
Мальцев Тимур 8 6
Митюшкин Кирилл 7 6
Коньков Максим 7 6
Кулиев Александр 12 6
Исаакян Феликс 7 6
Асратян Петр 36 5
Лавриков Илья 10 5
Кастильо Игорь 24 4
Зайцев Николай 32 4
Козырь Сергей 32 4
Васильев Максим 31 4
Татаренко Игорь 27 4
Агатов Борис 6 4
Озеров Владимир 21 4
Шуклин Глеб 8 4
Денисенко Павел 4 4
Свитнева Ольга 15 4
Черномырдин Сергей 13 4
Коротенко Павел 10 4
Галкин Николай 140 3
Захаров Дмитрий 46 3
Спевак Сергей 12 3
Голубев Александр 19 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Коротнев Константин 35 3
Ясаков Михаил 7 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Медовый Дмитрий 3 3
Шляпин Евгений 17 3
Комаров Евгений 6 3
Очеретин Сергей 3 3
Виноградов Сергей 16 3
Говорухин Иван 7 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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