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Burger King
Бургер Кинг
Сеть ресторанов быстрого питания


12.10.2021 «Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King 2
24.09.2021 В сети «Вконтакте» появились карты лояльности и специальные предложения для покупок 1
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
31.03.2021 Передовой разговорный ИИ Google Cloud доступен в Voximplant 1
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО 1
20.01.2021 Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей 1
28.12.2020 Сеть «Бургер Кинг» представила обновленное мобильное приложение 4
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам 2
03.12.2020 В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью 1
02.11.2020 «Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов 1
19.06.2020 Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке 1
16.06.2020 Как улучшить работу ресторанной сети быстрого обслуживания, переведя бэкофис в «цифру» 5
11.03.2020 «Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу» 1
18.12.2019 Cerevrum научила сотрудников Burger King общаться с посетителями по-английски 1
10.12.2019 Burger King перевел свои цифровые решения в облачную среду Mail.ru Cloud Solutions 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 2
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 1
23.04.2019 В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор 1
21.03.2019 Delivery Club планирует достичь показателя в два миллиона заказов в месяц 1
06.02.2019 «Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду 2
27.09.2018 Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете 1
19.09.2018 «ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay 1
05.09.2018 «Теремок» взял на работу робота-кассира «Марусю» 2
12.07.2018 Россиянин обвинил Burger King в тайном сборе данных о банковских картах 6
05.07.2018 Burger King подключает Alipay 2
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
17.05.2018 В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник» 1
15.03.2018 Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус» 1
25.01.2018 Eset: мошенники распространяют в WhatsApp «купоны Burger King» 3
18.12.2017 «Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart 4
13.10.2017 Tele2 запускает услуги мобильной коммерции для В2В-клиентов 1
19.07.2017 «Билайн» выпустил в России «революционный» мессенджер 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.02.2017 Eset предупреждает о новой афере в WhatsApp 1
04.10.2016 В России заработал платежный сервис Apple Pay 1

Публикаций - 62, упоминаний - 108

Burger King упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7168 6
Yandex - Яндекс 4101 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
VK - Mail.ru Group 2485 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Samsung Electronics 5714 2
Microsoft Corporation 11143 2
Webmoney 332 2
Facebook 3767 2
Xiaomi 904 2
SAP SE 3218 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
YClients 8 1
Blizzard Entertainment 214 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Virgin Group 28 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
IBM 3554 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
SoftwareONE Group 97 1
Nvidia Corp 2036 1
Akamai Technologies 50 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Upwork 4 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
Сервис Плюс 97 1
EA - Electronic Arts 915 1
Huawei 2733 1
Telegram Group 702 1
Инфосистемы Джет 675 1
Alibaba Group 298 1
Sony 2404 1
Selectel - Селектел 137 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
McDonald’s - Макдоналдс 90 4
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 4
О2О Delivery club 153 3
Яндекс.Еда 93 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
Яндекс.Такси 271 2
Assist - Ассист 125 2
Qiwi 783 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Росгосстрах 182 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
Visa International 1346 1
IKEA - ИКЕА 82 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Uber 257 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
eBay Inc 532 1
Почта России ПАО 1577 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Alfa Capital Partner 1 1
Proskater 1 1
МДМ Банк 150 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
Фишинг - Phishing 97 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
OpenStack 347 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Суперприложение - Суперапп - Super app - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 1
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 1 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Smartphone - Смартфон 773 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 5
WhatsApp Messenger 654 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2198 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Apple Pay 385 2
SQL - Язык программирования 434 1
Zvooq 31 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Яндекс.Афиша 26 1
ESET NOD32 Mobile Security 36 1
OpenText Documentum 191 1
Pure Storage FlashArray 20 1
Apple macOS X 905 1
Webmoney Keeper 26 1
IBM Watson 105 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Samsung Galaxy Note 558 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 4 1
Магнит Доставка 4 1
Samsung Electronics Bada 171 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 50 1
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 1
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
НСПК MirAccept 3 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Спиридонов Александр 35 6
Голубев Александр 13 3
Медовый Дмитрий 3 3
Очеретин Сергей 3 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 16 3
Королев Максим 4 3
Ходов Алексей 3 3
Стромилов Алексей 3 3
Чернухин Алексей 3 3
Юдин Александр 6 3
Гальперин Александр 4 3
Першутов Александр 4 3
Водяницкий Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 30 3
Полехина Диана 6 2
Адмиральский Сергей 38 2
Зайцев Николай 28 2
Макаров Андрей 18 1
Летунов Илья 48 1
Горник Александр 3 1
Худавердян Тигран 66 1
Кулин Филипп 39 1
Чачава Александр 68 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Елисеев Владимир 18 1
Щепилов Александр 1 1
Айларов Алексей 10 1
Смирнов Андрей 23 1
Гук Андрей 18 1
Власов Дмитрий 1 1
Цыценко Андрей 1 1
Бадмаев Андрей 1 1
Задорожный Богдан 5 1
Цветков Максим 1 1
Шакирова Лилия 1 1
Роза Денис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 11
Россия - СФО - Новосибирск 1977 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Украина 3389 2
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Казахстан - Республика 2646 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Иркутск 471 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Ульяновск 297 1
Россия - Хабаровск 624 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Тюмень 498 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Россия - Тульская область 754 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Спам - Spam 101 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
Пикабу 6 1
CNews Analytics 1991 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
AI Russia Awards 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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