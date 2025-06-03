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Burger King Бургер Кинг Сеть ресторанов быстрого питания
Сеть точек питания «Бургер Кинг» открылась в России в 2010 году.
Александр Кулиев, Директор по данным, Бургер Кинг "Как большие данные и искусственный интеллект помогают в развитии бизнеса" Конференция CNews 13.03.2025 | Москва "Аналитика и большие данные 2025"
СОБЫТИЯ
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|03.06.2025
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Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market
CNews: Максим, расскажите, почему в «Бургер Кинг» решили внедрить новую систему электронного документооборота? Максим Бычков: Проект внедрения новой СЭД в нашей компании был связан с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, сыг
|25.06.2024
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«Бургер Кинг» мигрировал с американской RPA-системы на российское ПО
Сеть американского фастфуда перешла на отечественное ПО Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» завершила переход с американской RPA-системы (роботизированная автоматизация про
|25.06.2024
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«Первый Бит» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX PRA в «Бургер Кинг»
Команда «Первый Бит» реализовала проект миграции программных робот с платформы UiPath на PIX RPA в «Бургер Кинг». В рамках проекта были замещены финансовые процессы казначейства, бухгалтерского и кадрового учета. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». «Бургер Кинг»
|11.06.2024
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VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса
10 июня 2024 г. Бургер Кинг перенесла инфраструктуру для хранения и обработки данных в облако VK Cloud. Серви
|22.03.2024
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Роботы-курьеры доставят клиентам «Яндекс Еды» в Москве заказы из «Бургер Кинг»
С помощью «Яндекс Еды» в Москве теперь можно сделать заказ в «Бургер Кинг» с доставкой роботом-курьером. Услуга уже доступна жителям района Лесной улицы, сервис планирует ввести ее и в других частях города. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go»
|29.01.2024
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«T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта
«Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Компания перенесла в инфраструктуру провайдера системы управления продажами и процессами обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители «T1». «Бургер Кинг» акт
|16.01.2024
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«Бургер Кинг» подал в суд на блогера и обязал его отработать 40 часов в ресторане
«Бургер Кинг» подал иск на автора Youtube-канала «Самый сахар» в Пресненский суд. Мера пресече
|18.12.2023
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«Бургер кинг» автоматизирует маркетинг с помощью Retail Rocket Group
Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг» приняла решение изменить инфраструктуру маркетинговых коммуникаций, внедрив ИТ-р
|08.12.2023
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За год число активных пользователей приложения «Бургер кинг» выросло до 4,7 млн человек
За 2023 г. MAU (количество ежемесячных активных пользователей) приложения «Бургер кинг» достигло 4,7 млн пользователей. Главная особенность — система лояльности. Пользо
|06.04.2023
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Арестован знаменитый «робин гуд от интернета», который делал еду в Burger King бесплатной для всех
Юный испанский хакер Alcasec попал в руки полиции Один из поступков Уэртаса, из-за которого к нему «приклеилось» это прозвище, стал взлом компьютерной инфраструктуры сети ресторанов быстрого питания Burger King. Будучи 15-летним подростком, Alcasec перенастроил терминалы самообслуживания компании таким образом, что те начали принимать от посетителей заказы без взимания платы. Некоторое вре
|12.10.2021
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«Юниксофт» приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в Burger King
Компания «Юниксофт», сертифицированный партнер Syntellect, приступил к внедрению системы управления документами и бизнес-процессами Tessa в сети ресторанов Burger King. В 2021 г. в сети ресторанов Burger King было принято решение о смене текущей системы электронного документооборота и переходе на платформу управления документами и бизнес-пр
|20.09.2021
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Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты»
придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов. Сейчас сервис доступен в сети «Бургер кинг». К сервису подключено уже более 130 ресторанов «Бургер кинг» в Москве, Са
|28.12.2020
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Сеть «Бургер Кинг» представила обновленное мобильное приложение
Сеть «Бургер Кинг» объявила о том, что обновленное приложение «Бургер Кинг» трансформировало
|16.06.2020
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Как улучшить работу ресторанной сети быстрого обслуживания, переведя бэкофис в «цифру»
r King — один из наиболее узнаваемых брендов на ресторанном рынке. Основанная в 1954 г., компания является сегодня второй по величине глобальной сетью быстрого приготовления бургеров. Первый ресторан Burger King в России открылся в январе 2010 г., а уже в 2019 г. количество заведений, работающих в нашей стране под этим брендом, возросло до 550. Усилия, направленные на цифровую трансформацию
|18.12.2019
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Cerevrum научила сотрудников Burger King общаться с посетителями по-английски
Cerevrum (входит в портфель венчурного фонда LETA Capital) объявила об успешном окончании пилотного проекта по совершенствованию общения на английском языке сотрудников сети ресторанов Burger King. Пилотный проект проходил в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе, расположенных в аэропортах столиц; партнером проекта выступила онлайн-школа английского языка Skyeng.
|10.12.2019
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Burger King перевел свои цифровые решения в облачную среду Mail.ru Cloud Solutions
Mail.ru Group и Burger King объявили о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Цифровые решения Burger King – мобильное приложение и терминалы обслуживания – переведены в облачную среду Mail.ru Clou
|06.02.2019
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«Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду
«Бургер Кинг» начал принимать оплату через систему WebMoney Transfer: теперь в заведениях по в
|12.07.2018
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Россиянин обвинил Burger King в тайном сборе данных о банковских картах
ео, записанное мобильным приложением Burger King На момент публикации этого материала пресс-служба «Бургер кинг» в России не ответила на вопросы редакции CNews по затронутой теме. О «загадочном
|05.07.2018
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Burger King подключает Alipay
чего, совершать покупки в национальной валюте по актуальному выгодному курсу. Генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый отметил: «Мы рады, что вместе с Alipay и «МОБИ.Деньги» см
|15.03.2018
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Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус»
Comparex завершила проект по поставке решений для централизованной антивирусной защиты сред виртуализации, рабочих станций и файловых серверов, а также обеспечила защиту почтовых серверов в компании «Бургер Рус». Проверив на практике работу пакетов Kaspersky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Security для почтовых серверов, сотрудники компании « Бургер Рус » отметили высокую э
|25.01.2018
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Eset: мошенники распространяют в WhatsApp «купоны Burger King»
Eset предупреждает о новой афере в WhatsApp. В качестве приманки выступают бесплатные купоны Burger King.Потенциальная жертва получает в группе или от другого пользователя WhatsApp сообщение об «акции Burger King» и ссылку на розыгрыш. Перейдя по ссылке, пользователь обнаружит к
|18.12.2017
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«Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart
«Прософт-Биометрикс», владелец бренда BioSmart, объявила о завершении проекта по внедрению системы биометрического учета рабочего времени в российской сети ресторанов «Бургер Кинг». Система распознает сотрудников ресторанов по рисунку вен ладоней, что исключает возможность ошибок и фальсификаций. Решение позволило не только автоматизировать ведение табеля, но
|07.12.2015
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Burger King переводит закупки в электронную форму
Компания Burger King переводит закупки печатных и расходных материалов, рекламных конструкций и ИТ-оборудования в электронную форму. Об этом CNews сообщили в B2B-Center. Как отмечается, использование во
|10.07.2014
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Сеть ресторанов «Бургер Кинг» запустила собственное мобильное приложение
Сеть ресторанов «Бургер Кинг» запустила собственное мобильное приложение, в котором можно предъявлять купоны и
|07.04.2014
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Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия
и руководителей департаментов составила 68% от общего числа присутствующих. О практике использования ERP-системы на форуме рассказали, а также оценили эффект ее внедрения руководители компании Dell, Burger King, "Востокгазпром", ВСК, "ВТБ Арена", "Систематика", "Белтел" и Kelly Services. Кирилл Татаринов, исполнительный вице-президент Microsoft Business Solutions, в приветственном слове фо
Burger King и организации, системы, технологии, персоны:
|Шарапов Максим 8 8
|Спиридонов Александр 49 6
|Онтоев Дмитрий 15 6
|Мальцев Тимур 8 6
|Митюшкин Кирилл 7 6
|Коньков Максим 7 6
|Кулиев Александр 12 6
|Исаакян Феликс 7 6
|Асратян Петр 36 5
|Лавриков Илья 10 5
|Кастильо Игорь 24 4
|Зайцев Николай 32 4
|Козырь Сергей 32 4
|Васильев Максим 31 4
|Татаренко Игорь 27 4
|Агатов Борис 6 4
|Озеров Владимир 21 4
|Шуклин Глеб 8 4
|Денисенко Павел 4 4
|Свитнева Ольга 15 4
|Черномырдин Сергей 13 4
|Коротенко Павел 10 4
|Галкин Николай 140 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Спевак Сергей 12 3
|Голубев Александр 19 3
|Зубарев Александр 11 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Коротнев Константин 35 3
|Ясаков Михаил 7 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Медовый Дмитрий 3 3
|Шляпин Евгений 17 3
|Комаров Евгений 6 3
|Очеретин Сергей 3 3
|Виноградов Сергей 16 3
|Говорухин Иван 7 3
|Миронов Александр 16 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Дубчак Кирилл 12 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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