За год число активных пользователей приложения «Бургер кинг» выросло до 4,7 млн человек

За 2023 г. MAU (количество ежемесячных активных пользователей) приложения «Бургер кинг» достигло 4,7 млн пользователей. Главная особенность — система лояльности. Пользователи приложения зарабатывают баллы кэшбэка «короны», участвуя в играх и персональных челленджах и становятся «героями картошечки» или «героями воппера».

Мобильное приложение «Бургер кинг» отличают особенные функции. Они работают не только на скорость и удобство заказов, но и на снижение нагрузки на кошелек пользователей. Интерактивные игры и челленджи позволяют как можно выгоднее утолить голод. В приложении можно заказать нужные блюда из ресторана, где их уже готовят, и получить их максимально быстро.

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За участие в играх-аркадах и челленджах пользователи получают баллы кэшбэка «короны» и звания «героя картошечки», «героя-остролюба» или «героя воппера».

«Мы фокусируемся на персонализации и постоянно делаем мобильное приложение умнее: оно запоминает, в каких ресторанах клиент делает заказ чаще всего и какой способ получения выбирает. Искусственный интеллект подбирает и регулярно предлагает купоны с повышенной скидкой от 20% в зависимости от личных предпочтений каждого», — сказал Артур Рощенко, руководитель департамента продаж и диджитал «Бургер кинг Россия».