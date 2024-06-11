VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса

10 июня 2024 г. Бургер Кинг перенесла инфраструктуру для хранения и обработки данных в облако VK Cloud. Сервисы облачной платформы, включая продукт российского вендора Arenadata — Arenadata DB, позволили оптимизировать работу с массивами информации из разрозненных систем и разработать два проекта на базе технологий ИИ — «Цифровой гость» и «Цифровой ресторан», за счет которого время расчета оптимального числа людей на смене уменьшилось с 14 дней до трех часов. Инструменты и технологии VK Cloud помогли Бургер Кинг ускорить бизнес-процессы, повысить надежность цифровых продуктов компании.

На базе управляемого облачного сервиса Arenadata DB в VK Cloud Бургер Кинг развернула одно из крупнейших корпоративных хранилищ данных (DWH) в облаке на российском рынке. На сегодняшний день в DWH перенесено более 800 приложений, что позволило снять нагрузку по обработке данных с систем-источников. Это повысило их отказоустойчивость, обеспечило непрерывность бизнес-процессов и сократило сроки получения аналитической отчетности с нескольких дней до нескольких часов.

«Практически перед любой крупной компанией на рынке стоит задача перехода на data-driven подход, чему часто мешает внутренний зоопарк ИТ-систем. Переезд в облако позволил бренду Бургер Кинг создать инфраструктуру, которая масштабируется под потребности компании и не требует капитальных затрат. Единообразный подход к работе с данными позволяет упростить развитие новых сервисов, включая решения на базе технологий ИИ, — например, рекомендательных систем и предиктивной аналитики. В планах — запуск на этом фундаменте централизованной платформы машинного обучения и озера данных», — комментирует директор по продукту VK Cloud и бизнес-лидер сегмента SaaS VK Tech, Дмитрий Лазаренко.

«Данные, их анализ и эффективное использование становятся движущей силой развития современного бизнеса, улучшая и оптимизируя существующие бизнес-модели и коммуникацию с целевой аудиторией. Благодаря стратегическому технологическому партнерству с VK Cloud и Arenadata мы смогли в короткие сроки заложить фундамент для перехода к Data Driven подходу: создать централизованное корпоративное хранилище данных (DWH) и получить заметный рост эффективности уже в первые месяцы проекта», — сказал CDO Бургер Кинг, Александр Кулиев.

«Инсталляция Бургер Кинга в облаке VK Cloud — одна из самых больших облачных PaaS-инсталляций в России. Результаты проекта уже подтверждают его успех. В том числе и потому, что использование Arenadata DB в облаке VK Cloud дало команде Бургер Кинга возможность существенно сократить время и трудозатраты на запуск решения, сосредоточившись вместо этого на бизнес-логике работы хранилища», — считает директор департамента Arenadata по работе с ритейлом, FMCG и фармкомпаниями Юрий Рубцов.

Централизованное корпоративное хранилище позволило стандартизировать подход к работе с массивами информации для ИТ-систем и приложений компании, а также повысить качество данных бизнеса. Благодаря этому на базе DWH и облачных сервисов VK Cloud Бургер Кинг запустили два проекта с применением технологий ИИ: «Цифровой ресторан» и «Цифровой гость».

«Цифровой ресторан» позволяет оптимизировать процесс закупки продуктов для ресторанов сети и персонализировать рекомендации в меню с учетом предпочтений гостей каждого ресторана. Проект способствует увеличению доходности отдельных точек за счет сокращения затрат и повышения эффективности продаж. «Цифровой ресторан» также автоматизирует принятие решений о количестве сотрудников смены в каждой точке.

С проектом «Цифровой гость» Бургер Кинг может моделировать поведение клиентов и персонализировать маркетинговые активности. Аналитические и рекомендательные системы предлагают пользователям добавлять в заказы релевантные товары за счет персонализации маркетинговых коммуникаций. Это повышает эффективность взаимодействия с клиентами: гостями, пользователями приложения и сайта.