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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кулиев Александр



04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
11.06.2024 VK Cloud и Бургер Кинг перевели данные и сервисы ИИ в облако для повышения эффективности бизнеса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кулиев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Softline - Polymatica - Полиматика 174 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 229 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 239 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1028 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4873 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2128 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 354 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2484 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7110 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 128 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 454 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 781 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4692 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
CentroBit - AGORA 18 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 36 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 1
Салихов Рафаиль 1 1
Лощаков Евгений 1 1
Тульцев Алексей 1 1
Чисников Дмитрий 2 1
Смирнов Вячеслав 41 1
Ведищева Евгения 1 1
Щедрин Иван 1 1
Лазаренко Дмитрий 51 1
Рубцов Юрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 364 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2258 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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