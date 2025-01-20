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Дом.РФ АИЖК ЕИСЖС Единая информационная система жилищного строительства



20.01.2025 ДОМ.РФ реализовал новый цифровой инструмент для оценки рынка жилищного строительства 1
11.12.2024 Число уникальных пользователей сервисов наш.дом.рф превысило 700 тыс. в месяц 1
02.12.2024 ДОМ.РФ опубликовал реестр работающих с ТИМ проектных организаций 1
27.11.2024 ДОМ.РФ представил концепцию платформы данных для развития ИИ в строительстве 1
14.11.2024 ДОМ.РФ представил девелоперам Подмосковья цифровые инструменты контроля и управления строительством 1
02.10.2024 ДОМ.РФ: каждый четвёртый застройщик применяет технологии информационного моделирования 1
09.09.2024 «ДОМ.РФ» провел стратегическую сессию по переходу на ТИМ для застройщиков Татарстана 1
29.08.2024 Количество квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф превысило 10 тысяч 1
28.08.2024 ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» расширит спектр услуг для бизнеса 1
20.06.2024 ДОМ.РФ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» подписали соглашение о сотрудничестве в области данных 1
10.04.2024 Новые данные 4000 застройщиков стали доступны на портале наш.дом.рф 2
21.02.2024 Застройщик «Самолет» выпустил цифровую платформу для управления строительством 1
30.11.2023 «Дом.РФ» и Департамент градостроительной политики города Москвы заключили соглашение о совместной цифровизации строительной отрасли 1
25.09.2023 В России создана облачная платформа умного строительства 1
21.02.2023 Цифровая академия Дом.рф будет готовить специалистов по управлению ИИ 1
21.10.2022 Росреестр и «Дом.РФ»: электронные закладные можно оформить для нескольких объектов 1
25.07.2022 «Дом.РФ» разработает стандарт информационного моделирования жилых домов 1
06.06.2022 Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
Lenovo Group 2292 1
Apple Inc 12099 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
Digt - Цифровые технологии 10 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2191 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 32 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 1
Бронирование - Booking 576 1
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 41 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Самолет 10D 10 1
FreePik 980 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 14 1
Artsofte - Profitbase 17 1
Лукьянов Александр 42 11
Козак Николай 161 8
Давыдов Денис 43 2
Мартынова Елена 87 1
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Акимов Павел 1 1
Шувалов Евгений 15 1
Курилов Андрей 2 1
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Завгородний Алексей 1 1
Осипов Александр 87 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6697 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
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Льготы - Льготные кредиты 140 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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