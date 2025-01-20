Дом.РФ АИЖК ЕИСЖС Единая информационная система жилищного строительства
Дом.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 18
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
|Лукьянов Александр 42 11
|Козак Николай 161 8
|Давыдов Денис 43 2
|Мартынова Елена 87 1
|Михайлик Константин 24 1
|Акимов Павел 1 1
|Шувалов Евгений 15 1
|Курилов Андрей 2 1
|Самоходкин Дмитрий 10 1
|Завгородний Алексей 1 1
|Осипов Александр 87 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Хаханов Юрий 8 1
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