ДОМ.РФ опубликовал реестр работающих с ТИМ проектных организаций

ДОМ.РФ опубликовал реестр отечественных компаний-проектировщиков, которые применяют технологии информационного моделирования (ТИМ) при реализации проектов в сфере жилищного строительства. Перечень доступен на портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф.

На момент публикации в реестр включены 186 проектных организаций из 45 регионов, список постоянно обновляется.

«Застройщики, переходящие на новые цифровые инструменты, зачастую испытывают трудности с поиском проектных организаций, которые готовы работать с технологиями информационного моделирования. Для помощи застройщикам эксперты ДОМ.РФ сформировали реестр компаний, работающих с цифровыми моделями. В реестре дополнительно содержится информация о моделируемых разделах проектной документации, в каком ПО работают проектировщики и применяют ли они отечественные ТИМ-решения», – подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Реестр учитывает регион присутствия организаций, но многие из них работают по стране и имеют в своем портфеле проекты в десятках других субъектов страны. Это поможет удовлетворить спрос на подрядчиков в регионах, где ТИМ-проектировщиков ещё недостаточно.

Реестр размещён на странице Центра компетенций по технологиям информационного моделирования и цифровизации в жилищном строительстве ДОМ.РФ в разделе «Технологии информационного моделирования» портала наш.дом.рф. Запрос на включение в реестр можно направить по электронному адресу bim@domrf.ru.