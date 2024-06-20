ДОМ.РФ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» подписали соглашение о сотрудничестве в области данных

ДОМ.РФ продлевает сотрудничество с М2 по предоставлению достоверных и актуальных данных о застройщиках и объектах строительства через собственный цифровой сервис – API ЕИСЖС. Советующее соглашение было подписано в рамках форума недвижимости «Движение» в Сочи.

С помощью API ЕИСЖС экосистема М2 получает свыше 100 типов данных, в том числе сведения об объектах строительства, застройщиках, группах компаний, проблемных объектах, документах строительства и т.д.

«Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф объединяет важнейшую информацию о строящемся жилье по всей России. В ней содержатся данные о 4,2 тыс. застройщиков, строительстве 11 тыс. домов и 2,3 млн квартир. Благодаря нашему партнёрству пользователи М2 получают самые свежие и верифицированные данные по строящимся объектам, в том числе сроки ввода в эксплуатацию, фотографии динамики строительства, документы по объектам стройки и многое другое. Такое комплексное информирование позволяет гражданам выбирать квартиру на основе детальных сведений из проверенного источника, которые обновляются ежедневно», – отметил директор подразделения «Цифровизация жилищной сферы» ДОМ.РФ, и.о. генерального директора «Цифровые технологии» (группа ДОМ.РФ) Александр Лукьянов.

API ЕИСЖС – программный интерфейс Единой информационной системы жилищного строительства для получения данных о застройщиках и объектах строительства. Интеграция через API обеспечивает безопасный обмен данными, быстрое обновление сведений от застройщиков и их размещение на площадке партнёра.

«В каталоге новостроек М2 представлены более 9 000 жилых комплексов. Каждый из них обладает различными характеристиками и параметрами, которые оказывают критичное влияние на решение клиентов о покупке. Но самое главное для покупателей новостроек – это актуальность данных о приобретаемом объекте. Благодаря нашей интеграции с ДОМ.РФ такие параметры, как сроки строительства, фото хода строительства и обязательная документация будут обновляться ежедневно, что позволит сделать покупателям правильный выбор. Это не первый наш совместный проект с ДОМ.РФ. В конце 2023 года вместе с банком мы запустили оформление ипотечных кредитов с помощью API через платформу М2. В мае 2024 года наше совместное решение было признано одним из лучших на премии Finaward в номинации «Внедрение в сфере открытого банкинга», – сказал Алексей Завгородний, генеральный директор экосистемы недвижимости М2.