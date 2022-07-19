Суперсервисом «Цифровое строительство» воспользовалось более 30 тыс. россиян

Услугами суперсервиса «Цифровое строительство» (строим.дом.рф) воспользовались более 30 тыс. россиян. Портал предназначен для граждан, которые планируют строительство индивидуального жилого дома, в том числе с использованием ипотеки. С его помощью любой желающий может подобрать себе проект дома и связаться с подрядчиком и банком.

Чаще всего россияне пользовались суперсервисом, чтобы получить персональные советы по строительству дома, выбрать подрядную организацию, а также ознакомиться с типовыми решениями частных строений на территории страны. Посетители портала в настоящее время получили более 2 тыс. консультаций по ИЖС.

«Наш суперсервис «Цифровое строительство» создан, чтобы дать россиянам возможность подобрать оптимальный для себя проект жилья и упростить их взаимодействие с подрядчиками и банками. В настоящее время ведется активная работа по подключению к суперсервису новых организаций изо всех регионов России», – сказал директор ЕИСЖС Александр Лукьянов.

Сейчас на платформе представлены 373 проектов индивидуальных жилых домов, размещены данные о 72 проверенных подрядчиках со всей России, а также собрана базовая аналитика о возведении частного дома в разрезе регионов.

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В рамках цифровой трансформации «Дом.РФ» также расширил возможности портала строим.дом.рф. В частности, для пользователей стали доступны сервис для сравнения нескольких домов, функция предоставления аналитики на основе размещенных проектов и персональных рекомендаций для помощи в строительстве, карта проекта частных домов, а также ипотечный калькулятор.