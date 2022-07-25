«Дом.РФ» разработает стандарт информационного моделирования жилых домов

«Дом.РФ» разрабатывает предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который будет содержать требования к информационным моделям жилых зданий. Работа госкомпании по этому направлению была поддержана участниками второго заседания технического комитета «Информационное моделирование» (ТК 505), ранее созданного на базе института развития.

В ходе заседания центр компетенций ТИМ в гражданском строительстве «Дом.РФ» представил первые сценарии применения технологии по созданию «цифровых двойников» в гражданском строительстве. При их разработке учтены лучшие российские и международные практики, мнения экспертного сообщества.

«Внедрение технологий информационного моделирования позволит не только повысить прозрачность реализации проектов, но и снизить транзакционные издержки на всех этапах жизненного цикла, а также митигировать риски при реализации линейки кредитных продуктов. В целях внедрения ТИМ Минстроем России организовано взаимодействие со всеми ключевыми участниками, экспертным сообществом для проработки наиболее важных вопросов в данном направлении», — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

На заседании были рассмотрены вопросы по текущему состоянию нормативно-правовой базы внедрения технологий информационного моделирования, темы по разработке новых проектов стандартов и заявки организации по вступлению в ТК 505.

«Как локомотив цифровизации строительной отрасли «Дом.РФ» при поддержке Минстроя России активно работает над внедрением ТИМ в сфере строительства. Мы не только готовим кадры для ТИМ в нашей академии, но и создаём прикладные решения. В частности, прорабатываем вопрос создания платформы для реализации проектов гражданского строительства с применением ТИМ», — сказал управляющий директор «Дом.РФ» по цифровой трансформации Николай Козак.

Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растет ИТ в банках

Как отметил на заседании директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов, представленные «Дом.РФ» наработки и предложения по нацстандарту будут гармонизированы с уже действующими требованиями в сфере ТИМ.

«Сейчас мы разрабатываем необходимую документацию по предварительному национальному стандарту. Его создание — один из инструментов обеспечения полномасштабного перехода строительной отрасли на использование ТИМ. Плюсами этой технологии являются предотвращение ошибок в документации и, как следствие, безопасная эксплуатация зданий, в том числе жилых, экономия средств бюджетов разного уровня и бизнеса, а также ускорение строительных процессов», — отметил Лукьянов.