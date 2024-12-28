Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Суперсервисы Помощь при переезде в рамках программы реновации

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации


28.12.2024 Fix Price внедрил более 3 тысяч касс самообслуживания в 2024 году 1
27.11.2024 ДОМ.РФ представил концепцию платформы данных для развития ИИ в строительстве 1
10.04.2023 Как суперсервисы помогают москвичам 2
18.07.2022 Москвичи воспользовались жилищными услугами и сервисами более 84 тыс. раз 1
28.04.2022 Инструкции и услуги для новоселов: как суперсервис помогает участникам программы реновации 2
26.04.2022 Москвичи воспользовались онлайн-услугами и сервисами портала мэра Москвы более 2,5 млрд раз 1
24.03.2022 Croc Code приняла участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» 4
09.03.2022 Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г. 1
02.02.2022 За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз 1
29.12.2021 Суперсервис на портале мэра Москвы поможет участникам программы реновации докупить квадратные метры 3
23.12.2021 В Москве подвели итоги пилотного проекта по внедрению QR-кодов на строительных площадках 1
28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз 2
05.04.2018 «Химпром» и «Цифра» приступили к разработке аналитической системы, которая позволит экономить 11 миллионов в год 1
01.12.2015 МГТС создала дирекцию по закупкам и административным вопросам 1

Публикаций - 14, упоминаний - 22

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2426 2
Telegram Group 1983 1
Крок - Croc 1777 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Химпром 22 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 10
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 5
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 2
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 3 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Парк Зарядье 40 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Оповещение и уведомление - Notification 4606 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 17 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 1
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 24 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 59 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Суперсервис Переезд в Москве 8 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 1
Activity BPM 3 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 1
Ефимов Владимир 144 3
Сергунина Наталья 368 3
Гаман Максим 18 3
Козлов Евгений 34 3
Шинкарук Елена 28 2
Лысенко Эдуард 308 2
Лёвкин Сергей 8 2
Чернышенко Дмитрий 565 1
Кондратьев Андрей 7 1
Ершов Андрей 50 1
Смирнов Виктор 19 1
Смирнова Юлия 9 1
Науман Сергей 1 1
Распопин Николай 32 1
Блинов Артем 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 11
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 31 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
СССР - Ленинград 109 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
Судебная власть - Мировой суд 83 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Всероссийская перепись населения 174 1
SARS-CoV-2 - Омикрон-штамм 9 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
ISOCARP Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 100 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще