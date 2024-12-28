ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации

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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:
|WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
|Ефимов Владимир 144 3
|Сергунина Наталья 368 3
|Гаман Максим 18 3
|Козлов Евгений 34 3
|Шинкарук Елена 28 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Лёвкин Сергей 8 2
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Кондратьев Андрей 7 1
|Ершов Андрей 50 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Науман Сергей 1 1
|Распопин Николай 32 1
|Блинов Артем 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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