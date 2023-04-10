Как суперсервисы помогают москвичам

За последние годы Москва совершила прорыв в сфере цифровизации. Если раньше городские услуги и сервисы были доступны только при личном посещении учреждений и ведомств, то сегодня ими можно пользоваться онлайн. На mos.ru зарегистрированы 15,4 млн человек. Жителям столицы доступно более 400 электронных услуг, помогающих решить любые бытовые задачи. Чтобы москвичи могли получать полную и достоверную информацию обо всех доступных возможностях, на mos.ru создают суперсервисы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Сейчас доступны два суперсервиса: «Переезд по программе реновации» и «Переезд в Москве». С их помощью каждый горожанин может получать необходимую информацию и важные рекомендации, касающиеся всех этапов переезда на новое место.

«Переход от цифровизации отдельных услуг к созданию суперсервисов — важный этап в развитии цифровой экосистемы столицы. Здесь на одной тематической странице объединено все, что может потребоваться человеку: услуги и сервисы, контактная информация, рекомендации и пошаговые инструкции. Суперсервисы особенно полезны тем, кто сталкивается с какой-либо жизненной ситуацией впервые, например при переезде. В этот момент им важно иметь под рукой четкую инструкцию, которая расскажет, как действовать и о чем не забыть. Горожане также получают персонализированный контент, подобранный именно под их жизненную ситуацию», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что суперсервисы разрабатывают совместно со специалистами профильных ведомств. Благодаря этому пользователи mos.ru могут быть уверены в достоверности и актуальности информации.

Суперсервис «Переезд по программе реновации» помогает на всех этапах переселения, он заработал в ноябре 2020 г. Это совместный проект Департамента градостроительной политики Москвы, столичного Департамента городского имущества и городского Департамента информационных технологий. Суперсервис включает в себя все полезные сервисы для участников программы реновации. На главной странице опубликована необходимая информация, позволяющая подготовиться к переезду. Например, пользователям подсказывают, какие документы нужны для переселения и как онлайн записаться на осмотр квартиры или подписание договора. С помощью сервисов можно заявить о необходимости устранения строительных дефектов в квартире и вызвать грузчика бесплатно.

«Суперсервис “Переезд по программе реновации” не просто дает нужную информацию и рассказывает, что делать, — он сопровождает человека на всем пути решения жизненной ситуации. Благодаря персональным инструкциям жители получают необходимые услуги и рекомендации. Например, новоселам сообщают, какие документы необходимо заверить у нотариуса, если один из собственников несовершеннолетний. Им также подсказывают, что необходимо сделать для приобретения дополнительной жилплощади, и дают полезную информацию о порядке действий после выдачи ключей от новой квартиры. На сегодняшний день страницу суперсервиса посетили уже свыше 370 тыс. москвичей, участникам программы реновации направлено более 655 тыс. персональных уведомлений об этапах переезда», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Чтобы воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации» , необходимо в каталоге «Услуги» на mos.ru зайти в раздел «Жилье, недвижимость, земля». Услуги доступны зарегистрированным пользователям, имеющим полную учетную запись. Персональные инструкции для переезда по реновации предоставляют только участникам программы.

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Суперсервис для новоселов «Переезд в Москве» заработал на mos.ru в конце декабря 2022 г. Он предназначен для тех, кто решил поменять место жительства. Им могут пользоваться и горожане, переезжающие из одного района столицы в другой, и те, кто переселяется из Московской области или других регионов России. Суперсервис помогает решать многие организационные вопросы: например, подсказывает, как зарегистрироваться в квартире, какие документы необходимы новоселу, как оплачивать коммунальные услуги, прикрепиться к поликлинике и какие городские сервисы могут быть в этом полезны.

В суперсервисе доступно около 170 уникальных наборов инструкций. Если молодая пара переезжает в квартиру в ожидании ребенка, инструкции подскажут, как встать на учет в женской консультации, какие анализы необходимо сдать, где оформить заявку на получение питания на молочной кухне. Если в семье уже есть дети дошкольного и школьного возраста, инструкции помогут записать их в детский сад или в первый класс. Также здесь есть запись в спортивные секции и развивающие кружки. Родителям подскажут, как оформить необходимые медицинские справки и получить доступ к цифровым ресурсам, помогающим в учебе. Кроме того, в суперсервисе пользователям предоставят подробные рекомендации, где и как передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги или как экологично избавиться от ненужных вещей и старой техники.

В дальнейшем суперсервис планируется дополнить информацией о досуге в столице, особенностях социальной помощи для разных категорий граждан, рекомендациями для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта и другой полезной информацией.

За три месяца страницу суперсервиса посетили почти пять тысяч пользователей. Самым востребованным стал сценарий переезда без детей в съемную квартиру.

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Суперсервис «Переезд в Москве» на портале mos.ru находится в каталоге «Услуги» раздела «Жилье, недвижимость, земля». Он доступен для пользователей без авторизации на портале, чтобы получать информацию в полном объеме и сохранять свои данные достаточно иметь упрощенную учетную запись на mos.ru. Чтобы получить индивидуальный набор инструкций в суперсервисе «Переезд в Москве», необходимо пройти опрос, выбрав необходимую категорию: откуда планируется переезд (из Москвы или другого населенного пункта), куда (в арендованное жилье или свою квартиру), с детьми или нет.